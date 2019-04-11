Дембель и тюрьма: Порошенко всухую проигрывает Зеленскому второй тур

11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 61% опрошенных, которые намерены прийти на участки, планируют отдать свой голос за Владимира Зеленского во втором туре выборов президента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении на сайте социологической группы.

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На вопрос “За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины?” опрошенные ответили следующим образом: среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% – за Зеленского, 24% – за Порошенко. Еще 15% – не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился с выбором: 71% – за Зеленского, 29% – за Порошенко.

Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. В то же время на Западе – позиции обоих кандидатов почти равны.

61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% – Порошенко. Еще 22% – не определились с ответом. Среди электоральных групп кандидатов, набравших значительные результаты в I-м туре, относительное большинство убеждено, что будущим главой государства станет Зеленский. В среде сторонников Порошенко половина убеждены в победе своего фаворита, одновременно четверть считают, что победит Зеленский.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 5-10 апреля 2019.

Бывший замглавы администрации Виктора Януковича комментируя итоги опроса заявил, что тюрьма для Петра Порошенко становится реальным исходом.

“Социологический разрыв более, чем в два раза. Дембель и тюрьма”, – написал он на своем телеграм-канале. Также по мнению Портнова, журналистам канала 1+1 “пора заранее получить аккредитацию на право вести прямую трансляцию из клетки” зале суда.

“Клептоман всухую проигрывает “наркоману”. Штаб Порошенко срочно ищет новые страшилки. Педофилия в Америке, голод в Африке, алкоголизм троюродной бабушки, и, конечно же, терракт и война. Например, на стадионе 14-го числа… А пока что срочно на рекламных щитах заклеивают Путина”, – комментирует итоги опроса известный волонтер ВСУ и экс-кандидат в президенты Юрий Касьянов.

Напомним, в первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидирует Владимир Зеленский (свыше 30% голосов). Петр Порошенко остает от него в два раза с результатом менее 16 %.