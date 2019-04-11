«Дембель и тюрьма» – свежая социология окончательно хоронит Порошенко

11.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский во второму туре выборов главы государства имеет гораздо больше шансов стать президентом Украины, чем его конкурент, действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Опрос проводился с 5 по 10 апреля, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 1,8%.

“51% сказал, что проголосует за Владимира Зеленского. 21% сказал, что проголосует за Петра Порошенко. 18% не определились в этом вопросе и 10% сказали, что не будут принимать участия в выборах. Если брать динамику этой электоральной пары, то мы видим, что электоральный показатель Владимира Зеленского постоянно растет, а рейтинг действующего президента Петра Порошенко остается неизменным и фиксируется на уровне 20%”, – заявил замдиректора социологической группы “Рейтинг” Любомир Мысив.

Также он подчеркнул, что если бы выборы уже состоялись, то, отбросив неопределившихся и проигнорировавших выборы, Зеленский получил бы 71,4% голосов, а Порошенко – 28,6%.

Эксперт отметил, что за последние несколько месяцев значительно вырос процент недовольных положением дел в стране, число которых на сегодня составляет 83%. 6% респондентов довольны тем, что происходит и 7% завили, что хотели бы вернуть ситуацию домайданного периода.

“Социологический разрыв более, чем в два раза. Дембель и тюрьма”, – прокомментировал в своем блоге результаты опроса экс-замглавы администарции президента Украины, юрист Андрей Портнов, получивший в Австрии политическое убежище.

Также он дал оценку заявлению Порошенко, сказавшему, что не позволит телеканалу “1+1” шантажировать президента.

“Ну очень страшно за две недели до дембеля и несколько месяцев до тюрьмы. Журналистам 1+1 пора заранее получить аккредитацию на право вести прямую трансляцию из клетки”, – язвительно заметил Портнов.