Демилитаризация, откуда не ждали: Израиль лишил Украину двух мощных БПЛА

Анатолий Лапин.  
12.10.2023 21:49
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Германия передала Израилю два своих многоцелевых беспилотника Heron TP «для защиты территории». Также Израиль запросил у ФРГ боеприпасы для кораблей.

Об этом на министерской встрече НАТО заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия передала Израилю два своих многоцелевых беспилотника Heron TP «для защиты территории». Также Израиль...

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Примечательно, что ранее эти беспилотники планировалось передать Украине, но с началом конфликта в Израиле эти планы поменялись.

Германия просто не вытягивает обеспечение двух фронтов – украинского и израильского, – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» военный и политический эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

«Германия уже активно занималась – как финансами, так и вооружением для Украины, что привело к значительному ущемлению бюджета страны и влиянию на социальную сферу со знаком минус. Для Германии это непосильная ноша – обеспечивать вооружениями, а, тем более, непростыми, дорогостоящими, две страны – Украину и Израиль. Дальнейшее рассмотрение вопроса в Бундестаге о передаче вооружений из арсеналов Бундесвера потерпит фиаско», – считает Дудкин.

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