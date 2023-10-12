Демилитаризация, откуда не ждали: Израиль лишил Украину двух мощных БПЛА

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Германия передала Израилю два своих многоцелевых беспилотника Heron TP «для защиты территории». Также Израиль запросил у ФРГ боеприпасы для кораблей.

Об этом на министерской встрече НАТО заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что ранее эти беспилотники планировалось передать Украине, но с началом конфликта в Израиле эти планы поменялись.

Германия просто не вытягивает обеспечение двух фронтов – украинского и израильского, – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» военный и политический эксперт, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин.

«Германия уже активно занималась – как финансами, так и вооружением для Украины, что привело к значительному ущемлению бюджета страны и влиянию на социальную сферу со знаком минус. Для Германии это непосильная ноша – обеспечивать вооружениями, а, тем более, непростыми, дорогостоящими, две страны – Украину и Израиль. Дальнейшее рассмотрение вопроса в Бундестаге о передаче вооружений из арсеналов Бундесвера потерпит фиаско», – считает Дудкин.