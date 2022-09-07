«Демилитаризация РФ» – в Киеве по отмашке Запада разыгрывают террористическую карту «Ичкерии»

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Новости Украины

На Западе и, особенно, в США, уже не скрывают, что желают видеть «прекрасную Россию будущего» в виде кучки слабых, подневольных, раздираемых междоусобицей удельных княжеств и эмиратов, откуда было бы удобно откачивать ресурсы за бусы и зеркальца для аборигенов.

Не так давно «Вашингтонский обком» выпустил очередную «методичку», в которой утверждалось, что Москва постоянно подавляла стремление к свободе и самоопределению малых народов, причём этот бред проецировался – не только на имперский исторический период, но и на советское время.

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Буквально вчера в прессу высунул своё ветчинное рыло отставной генерал и бывший командующий НАТО Бен Ходжес, заявивший, что «военные цели США в украинском конфликте должны включать «деимпериализацию» России» или, проще говоря, дробление нашей страны с опорой на местечковый сепаратизм.

Отчётливо видно, что американцы, британцы и прочие «доброжелатели» пытаются нащупать уязвимые точки в федеративном устройстве России без особого, впрочем, успеха.

В этой связи «деколонизаторы» собираются в очередной раз наступить на грабли возрождения террористического квазигосударства «Ичкерия», используя Киев и украинский сепаратизм в качестве плацдарма для атаки на российский Кавказ.

Делается это на полуофициальном уровне, когда в пресс-центрах проводники «деколонизации» собирают бандитский сброд, вроде кочующего между Лондоном и Варшавой «премьер-министра Ичкерии в изгнании», «бригадного генерала» Ахмеда Закаева, по которому давно плачет тюрьма.

Сегодня, во вторник, 6 сентября, в Киеве состоялось очередное сборище лишенцев, среди которых мелькали такие колоритные фигуры, как сын «второго президента Ичкерии» Анзор Масхадов, бывшая крымсоска, а ныне ещё один «постпред президента Украины в АРК» Тамила Ташева, спикер бандформирования имени Шейха Мансура Ислам Белокиев, упоротый экс-министр обороны Грузии при Саакашвили Ираклий Окруашвили, главарь боевиков «Грузинского легиона», на камеру расстрелявших российских военнопленных, Мамука Мамулашвили и некая Инна Курочкина, сервированная «посланником президента Ичкерии в экзилии».

Надо полагать, «экзилия» – очередной термин свидомого «новояза», обозначающий «изгнание», что свидетельствует о продолжении «реформы» мовы по искажению и максимальному удалению от русского языка.

Сборище проходило под вывеской «Марафон до дня незалежності Ічкерії – держави, яка постане після падіння москви» и, судя по написанию «Москвы» с маленькой буквы и содержанию толковища, «мероприятие» больше всего напоминало сходняк мелких гопников за гаражами.

Видеомарафон открылся почему-то общеевропейским исполнением “Щеня вмэрла”

Пересказывать содержание речей выступавших ораторов не имеет смысла. Собравшиеся традиционно предавались маниловщине, мечтая о времени, когда падёт Москва и украинская обиженка будет назначена Западом вершителем судеб тех или иных бывших российских регионов. Наивные…

Ущербность темы была налицо, поскольку хотя бы в мечтах битые-перебитые лузеры могли взять реванш после потери свыше 20% украинских территорий.

Упомянем только, что проходивший под символом пропагандистской «утки» о русском корабле марафон был направлен на накачку сбора подписей под признанием «державного суверенитету Ичкерии» на сайте электронных петиций, забуксовавшем на отметке чуть более 8 тысяч подписантов.

Необходимо заметить, что, задавшись целью признать «Ичкерию» на политической карте мира и установить с нею дипломатические отношения, Украина ставит себя на одну доску с афганскими талибами образца середины 90-х годов, а также некоторых исламских государств, признавших режим Дудаева-Масхадова в силу доминирующего ваххабизма, как официальной религии.

Чтобы перебить послевкусие от катастрофического “контрнаступа”, “спильноту” поздравили с “уничтожением 50-тысячного оккупанта”

В основном, это мелкие исламские сатрапии, в наши дни постаравшиеся «забыть» «ошибки молодости». Талибы, к примеру, уже очень давно равнодушны к «Ичкерии», поскольку ищут дипломатического признания на государственном уровне.

Был момент в марте 1992 года, когда «Ичкерию» своим указом признал бесноватый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, позже получивший убежище у Дудаева, однако пришедший ему на смену Эдуард Шеварднадзе поспешил откреститься от «документа», заявив, что Грузия не имеет к нему никакого отношения.

Впрочем, присутствие на сходке главаря «Грузинского легиона» Мамулашвили подчёркивает, что с линией Шеварднадзе и его преемников в Грузии согласны не все.

Незлым тихим словом вспомнили “друга Украины” Дудаева

«Крымсоска» Ташева, в свою очередь, символизирует продолжение политики удравшего в Турцию «меджлиса» в поддержку политического «ичкерийства».

Украина, как видим, всеми силами стремится сравняться со средневековыми сатрапиями, продолжая волочиться в русле своей ущербности и общей деградации, вступив на путь признания шариатского, рабовладельческого и террористического режима ради одного только мелкого медийного укуса России.

Как говорил классик, «Ай, Шавка, знать она сильна, коль лает на Слона».

Удивляться, впрочем, тут нечему. Хорошо известно, что, между украинскими нациками и бородатыми «ичкерийцами» существуют давние тёплые отношения, начало которым положил тогдашний лидер УНА-УНСО Дмытро Корчинский.

Гость видеомарафона – сынок Масхадова

Напомним, что Корчинский установил контакт с бандитской республикой ещё в 1993 году, более чем за год до начала первой чеченской войны. Лидер укронацистов был принят на уровне заместителей – «вице-президентом» Яндарбиевым и «замначальника главного штаба вооружённых сил» Масхадовым. На встрече велись переговоры о вербовке украинцев в «армию Ичкерии».

В помощь «армии Ичкерии» был создан центр «Евразия», на счёт которого переводились денежные средства из Грозного. Возглавил центр нынешний лидер УНА-УНСО Андрей Шкиль.

Использование “полезного идиота” Остапа Ступки, сына Богдана Ступки, рассказавшего о “столетней войне украинцев с москалями”

Вскоре после начала боевых действий в конце 1994 года из Украины в «Ичкерию» была отправлена первая группа наёмников под названием «Прометей». Чуть позже УНА-УНСО сформировала второй отряд «побратимов» с претенциозно-арийским названием «Викинг». К огорчению хлопцев, их боевые качества в целом оценивались «ичкерийским» командованием невысоко, если не считать отдельных отморозков, получивших признание среди чеченских боевиков.

Таким отморозком был, к примеру, Александр Музычко, награждённый «ичкерийским» орденом «Герой нации».

…и “пэрэможными результатами “контрнаступа”

Напомним, что Музычко, известного также под кликухой Сашко Белый, в первые недели торжества «революции гидности» уконтрапупили оперативники из спецотряда «Сокол» МВД Украины, незадолго до этого отказавшиеся штурмовать базу симферопольского «Беркута» по приказу Авакова.

Пока дурачьё из УНА-УНСО воевало и гибло в боевых действиях против российских силовиков, Корчинский с соратниками развернули на Украине пропагандистскую кампанию солидарности с «борющимся народом Ичкерии» через сеть «комитетов в поддержку Чечни».

Появление Ташевой от “крымцив”. Говорят, что её хочет убить лично Аксёнов.

В украинских городах открылись отделения информационного агентства боевиков «Чечен-пресс». Уже позднее, в промежутке между двумя чеченскими войнами, Корчинский объявил о создании «Института Кавказа», целью которого было объявлено развёртывание мощного фронта против России в этом регионе.

Интересно, что Корчинский, вовремя сообразивший о надвигающемся капуте «свободной Ичкерии», принялся лихорадочно переобуваться, заявив о выходе из УНА-УНСО и отказе борьбы вооружённым путём с российскими войсками, утверждая, что «побратимам» интереснее шмонать карманы убитых неизвестно где американских солдат, поскольку, мол, с русских срочников «взять в принципе нечего».

Унылый процесс обсуждения “деимпериализации” России разбавлялся “новынами”

Хитрозадый Дмытро сформировал новый и достаточно мутный движняк «Братство», намекая на свою причастность к маоизму, каковой финт ушами, по идее, должен был сменить закрепившийся за ним имидж упоротого укронациста на статус «борца с мировым империализмом».

Самое удивительное, что кое-кто повёлся на эту откровенную лабуду мимикрирующего нацика.

Кстати, подготовка наёмников украинского отряда «Прометей» проходила на территории Грузии.

Помимо ваххабитских сатрапий, «Ичкерия» и её недобитые адепты получили поддержку среди восточноевропейских недогосударств, где высокий градус русофобии поддерживается на государственном уровне.

И сборы на очередной спутник Притулы… ой, квадрокоптер для ВСУ

Список невелик, но он достаточно красноречив. Это: Украина, сначала Западная, а теперь вся, Эстония, Латвия, Литва, Босния и Герцеговина, Польша и Турция, не теряющая надежды вернуть Северный Кавказ и Закавказье в орбиту «Большого Турана».

Поддержка «Ичкерии» этих государственных недоразумений такая же ничтожная, как и прошедший сегодня марафон, и всё в одном духе: переименования улиц и установка мемориальных табличек в честь Дудаева, а также организация пресс-конференций в ходе медийного чёса безутешной вдовы генерала и её соратников.

Академического интереса ради – можно задаться вопросом: каковы шансы на успех этих «ичкерийских» потуг украинской власти. Ответ однозначен: шансов никаких. Просто «великие укры» по своей туповатой наивности, а «ичкерийцы» в силу возрастного склероза, позабыли, что любые активные мероприятия по продвижению «Ичкерии» на территории России заканчиваются символической бутылкой от коньяка «Хеннесси» ликвидированным террористам от спецназа «Альфа» и «Вымпел».

А так, пусть тратят последние деньги на говорильню: собака лает – караван идёт.