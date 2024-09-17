Демилитаризация Украины проходит успешно – Карасев

Вадим Москаленко.  
17.09.2024 09:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 495
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


В ходе боёв происходит демилитаризация Украины, поскольку техника и оружие заканчиваются, вместе с желающими воевать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе боёв происходит демилитаризация Украины, поскольку техника и оружие заканчиваются, вместе с желающими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«В ходе боев мы и так рискуем демилитаризацией, потому что, во-первых, теряем людей, теряем технику. И технику не восстановим уже в таком количестве, своей нет. А людей тем более», – сказал Карасев.

«Во-вторых, происходит демилитаризация сознания. Мы же видим что происходит с мобилизацией. Бусификация и так далее, люди не хотят воевать. Они не милитаризованы уже. Они понимают или интуитивно чувствуют, что таким путем мало что можно добиться.

Да, есть люди милитаризованные, накрученные и так далее. Но они, как правило, в тылу, в медиа, они пассионарные, и так далее. Но когда людей забирают воевать вот так, как забирают, заламывая руки, это не пассионарные люди. Они не будут воевать. Они не хотят воевать», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть