Демилитаризация Украины проходит успешно – Карасев

В ходе боёв происходит демилитаризация Украины, поскольку техника и оружие заканчиваются, вместе с желающими воевать.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе боев мы и так рискуем демилитаризацией, потому что, во-первых, теряем людей, теряем технику. И технику не восстановим уже в таком количестве, своей нет. А людей тем более», – сказал Карасев.

«Во-вторых, происходит демилитаризация сознания. Мы же видим что происходит с мобилизацией. Бусификация и так далее, люди не хотят воевать. Они не милитаризованы уже. Они понимают или интуитивно чувствуют, что таким путем мало что можно добиться.

Да, есть люди милитаризованные, накрученные и так далее. Но они, как правило, в тылу, в медиа, они пассионарные, и так далее. Но когда людей забирают воевать вот так, как забирают, заламывая руки, это не пассионарные люди. Они не будут воевать. Они не хотят воевать», – добавил политолог.