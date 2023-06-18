Демистификация «Стамбула». Что дальше

Произошедшая на наших глазах «демистификация» прошлогоднего стамбульского сговора по своим международно-политическим последствиям, без сомнения, станет важной вехой в идущей сейчас игре вокруг Украины, возможно, выведя ее на какой-то новый этап. Хотя саму игру вряд ли сломает.

А еще у произошедшего есть важное внутриполитическое измерение. Важное, в первую очередь, в плане работы над ошибками в пропагандистском контуре, если таковую кто-то из начальства, по итогам, все же надумает проводить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведь, что нам продемонстрировали сначала анонс в исполнении Лукашенко, а затем и основное выступление Путина? А продемонстрировали они глубокий разрыв между реальным содержанием идущих в кулуарной тени переговоров по Украине и вольными фантазиями публицистов на эту тему, которые транслирует на широкие массы отечественная медийка и пропаганда.

Именно глубокий рассинхрон между двумя этими процессами, а также неготовность начальства честно обсуждать важные вопросы со своим народом, подсовывая ему вместо этого вкусный, но неполезный суррогат в виде ложных целей и разного рода фальшпанелей и привели к тому, что вокруг «Стамбула» образовался крайне негативный общественный фон, а за самими этими несостоявшимися договоренностями прочно закрепился ярлык «позорных» и «предательских».

Сказалось и долгое время любовно культивировавшееся экспертной средой и транслируемое ею в массы убеждение, будто произносимые первыми лицами страны вслух слова и тезисы – это что-то типа отвлекающего маневра, к которому не стоит относиться всерьез. А что они имели в виду «на самом деле» – об этом нам расскажет целый выводок специально обученных чтению мыслей Путина и ловле из эфира околовластных инсайдов кремленологов.

В то время как прав по факту оказался Пелевин, с его бессмертным «миром правит не тайная ложа, а явная лажа». И если власть где-то лажает, то не по причине заговоров и предательств, а в силу банального эксцесса некомпетентного исполнителя или вследствие взмаха крыл «черного лебедя». В случае «Стамбула» таким «лебедем» оказалась неуступчивость украинцев, внезапно похеривших все договоренности постфактум.

В переводе на обывательский означает – что у власти на языке, то, с высокой долей вероятности, и на уме. Путин и год назад говорил вполне искренне и внятно, и сейчас повторил на ПМЭФ, что не ставил и не ставит целью ни ликвидацию украинской государственности, ни смену режима в Киеве. И действительно, как мы теперь понимаем постфактум, для достижения тогдашних целей вопрос смены режима был совсем непринципиальным.

Следом за Путиным это же на разные лады повторяли и Лавров с Песковым.

Но эти слова первых лиц тонули в белом шуме пропаганды, которой сверху дали отмашку на трансляцию в массы разнообразных, не имеющих отношения к реальному содержанию переговоров, фантазий лидеров мнений, сочинявших «цели СВО» каждый во что горазд, в зависимости от степени разгоряченности своего воображения.

Отсюда все эти химеры про «дойдем до Львова», «поделим Украину с Польшей» и прочее. В итоге, потребители информации услышали не Путина, а условного Холмогорова с таким же условным Дугиным. То есть то, что хотели услышать, и что было приятнее коллективным ушам. В режиме «сама придумала, сама поверила». Мораль тут простая: верьте Путину, а не чтецам его мыслей на расстоянии.

В этом смысле сейчас стоит внимательно прислушаться к словам Пескова о том, что «задача по демилитаризации Украины в целом выполнена». Через время может оказаться, что это не просто случайно оброненная фаза, а пролог к неким действиям более высокого порядка. Отсутствие четко проговоренных целей не только облегчает постановку задач и подбор инструментария под их решение, но и позволяет постфактум объявить достигнутое желаемым.

Услышанное, в свою очередь, создало базу для крайне завышенных ожиданий, потом вернувшихся бумерангом шока, разочарования и всеобщей уверенности в «стамбульском предательстве». Это крайне прискорбный самострел отечественной пропаганды, но, повторюсь, такую ситуацию начальство на свою голову создало само, своими руками.

А российская власть, если исходить из того, что успели рассмотреть журналисты в документах, которые держал в руках Путин, и добавить к этому слова самого Путина, Лукашенко и всю сумму оговорок иных причастных к процессу випов, ставила перед собой, начиная СВО, вполне конкретные, предельно рациональные, хотя и приземленные с точки зрения отечественных патриотических мегаломанов цели. Были ли эти цели изначально достижимыми при имевшихся вводных – другое дело. И это тоже материал для работы над ошибками.

Далее – слово автору вполне серьезного издания «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову:

«Из того, что президент России рассказал на встрече с африканской делегацией, следует, что изначально объявленные и звучавшие абстрактно цели СВО (демилитаризация, денацификация и пр.) подразумевали вполне конкретные задачи. А именно – при помощи военной силы навязать Украине политические (постоянный нейтралитет и внутриполитические обязательства) и военные (параметры вооружённых сил) ограничения. К этому можно добавить недавние рассуждения Лукашенко с намёком на некие обсуждавшиеся в Стамбуле территориально-финансовые размены. Вывод напрашивается: экзистенциальной битвы за новый миропорядок российское руководство, отдавая приказ о применении силы, в виду не имело. Речь шла, прежде всего, о решении именно украинской проблемы и в первую очередь в военно-политических параметрах».

Интересен и финальный вывод эксперта:

«Сейчас говорить о чём-то, подобном Стамбулу, точно невозможно. Пока же, если всё так, как выглядит, можно констатировать несоответствие масштаба действий российской стороны (начало полномасштабной военной кампании против государства-сателлита мирового гегемона) и ожиданий относительно способности завершить их достаточно минималистическими результатами (фиксация некоторых территориальных приобретений и «финляндизация+» строптивого соседа). При сделанном замахе рассчитывать на подобный вполне умеренный результат и согласие с ним противника, а главное его патронов было странно. Собственно, итог это и продемонстрировал».

Интересны и выводы профессора ВШЭ Дмитрия Евстафьева. Снова цитата:

«Дезавуирование «стамбульского позора», да еще в такой форме и перед такой аудиторией, – есть ответ не только США, но и Китаю на их пробросы про замораживание конфликта. Кстати, «африканская мирная инициатива» (более, чем расплывчатая, декларативная и невнятная), – есть живая иллюстрация того, что «Чимерика» вполне существует. Пусть и ситуативно. Надо быть очень наивным, чтобы не видеть, что Пекин и Вашингтон – каждый в силу своих интересов (одним нужно спасать «Великий» Шелковый путь, другим – вылезать из воронки конфликта) – были «соинвесторами» «африканского прожекта». Им указали направление дальнейшего движения. Направление движения тоже вполне понятно: Украина существовать может, но уже не как заметная по европейским масштабам военная сила (вооруженные силы 100 тыс человек с означенной в стамбульском «меморандуме» техникой – это значимая сила), но главное – гарантии безопасности этому государству может предоставлять только Россия, при определенных условиях, Союзное Государство (которое придется политически признавать, как минимум, де-факто), а как максимум – Союзное Государство плюс Китай, если тот признает новый политико-территориальный расклад. Что маловероятно. А Украина, конечно, существовать может. Не вопрос».