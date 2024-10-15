«Демобілізації не буде, всі воюють до кінця» – депутат Рады
Несмотря на миллионы уклонистов, украинское руководство отказывается от демобилизации в ВСУ.
Об этом в интервью киевской пропагандистке Лане Шевчук заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас более 6 миллионов украинцев на данный момент не обновили данные в ТЦК. Представьте просто – шесть миллионов украинцев, если сейчас на территории Украины 22 миллиона человек. И если мы отсеем детей, женщин, пенсионеров и воюющих ребят. И из них шесть миллионов не обновили свои данные.
И мне кажется, те видео, которые мы видели во время концерта «Океана Эльзы», и в других городах – это такой показатель, что у нас большая проблема с мотивацией.
А военные говорят, что одним из самых больших мотиваторов для новобранцев – конкретные сроки службы, каких у нас нет. У нас служат пожизненно», – пожаловалась ведущая.
«Я общалась с военными. Во-первых, никто не может предсказать, сколько ещё будет продолжаться война. Во-вторых, даже если мы демобилизуем тех, кто отвоюет пять лет – сами военные говорят, что они не соберут столько людей, чтобы заменить тех, кто воюет уже три года. И это огромная проблема», – страдала Гриб.
Спасибо!
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