Демографы: Земли за Уралом обезлюжены. Нужны новые города

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Идея министра обороны РФ Сергей Шойгу о новых городах в Сибири оправдана с точки зрения нацбезопасности страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Российской газете» заявила главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Ольга Воробьева.

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«С точки зрения национальной безопасности, появление новых городов в Сибири оправдано. Гигантские земли за Уралом обезлюжены. Москва видит эту проблему, обозначенную еще царями и Сталиным. Да, проектом строительства новых городов два года занимались в федеральном правительстве и регионах. Да, еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме президент Путин поручил правительству и РАН проработать вопрос использования Минусинской долины. Есть план, пока похожий на идею. А идея без тщательной проработки — утопия», – считает демограф.

Она также обратила внимание, что в России строят много, но зачастую так называемые элитные высотки пустуют, а народ их называет по имени опустевшего города атомщиокв ЧАЭС «Припятями».

«С этим не поспоришь: декларируемые 20 квадратных метров на человека – это не для России, обладающей огромными пространствами. В «человейниках» не будет больших семей с детьми. Это не дома для жизни, это капсулы для ночёвки. Если так застраивать и новые города, то проект точно станет утопией. Тем более, города Сибири не перенаселены. Может, параллельно в них и селах рядом надо создать такие условия, чтобы туда люди потянули», – отмечает Воробьева.

В свою очередь писатель из Новосибирска Михаил Щукин верит, что народ для новых городов найдется.

«Тысячи наших соотечественников остаются за рубежом. Если мы позовем «Ребята, давайте на новое место – строить новую жизнь!», – люди откликнутся. Кстати, откликнутся и те, кто живет в переполненных человейниках. Но чтобы услышали, нужна своего рода пропагандистская компания… Уже слышу свист банных шаек, которыми в меня будет кидаться передовая общественность, но, убежден, что именно это и стоит делать», – сказал Щукин.

При этом он убежден, что этим должны заниматься те, кто живет в Сибири.

«Ничего не получится, если в это впрягутся люди, для которых российская биография завершается за пределами МКАД», – говорит писатель.