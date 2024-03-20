Демократические США и Британия – агрессоры похлеще «диктаторской» России – французский политолог

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Называющие Россию агрессором и недемократическим государством державы Запада сами являлись таковыми – и уничтожали целые страны. Например, это произошло в Ираке, который атаковала коалиция членов НАТО.

Об этом в эфире телеканала «C ce soir» заявил французский политолог Жером Сент-Мари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Называющие Россию агрессором и недемократическим государством державы Запада сами являлись таковыми – и уничтожали...

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«Французское общественное мнение до сих пор хранит в памяти характерную агрессию великой державы против народа в нарушение международных правил. Агрессия, которая привела к сотням тысяч смертей и разрушению страны и даже региона – это война против Ирака.

Соединенные Штаты тем не менее не перестали быть демократией. Они нарушили с британцами, и, к счастью, Франция осталась в стороне… а затем произошли многочисленные последствия, в том числе появление ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)…

Несмотря ни на что, эта проблема международных отношений не сводится к борьбе демократий против недемократичности. Демократии также очень агрессивны», – заявил Сент-Мари.

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