«Демократия» в действии. Как Грузия учит уму-разуму США

20.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Театр политического абсурда, царящий на протяжении нескольких недель в Грузии, успешно набирает все новые обороты, привлекая к себе внимание не только грузинской общественности, но и международных политиков.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», инцидент с избиением грузинских журналистов и телеоператоров на центральном проспекте грузинской столицы – Ш. Руставели, не только обострил взаимоотношения оппозиции с властью, но и вызвал опасность обострения ситуации хронических проблем, пребывавших до этого момента в более или менее сбалансированном состоянии. В столице и сегодня не прекращаются протестные акции с требованием наказания всех виновных и отставки действующего правительства под руководством премьера Ираклия Гарибашвили.

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Примечательно отметить, что главными инициаторами протестных движений являются представители оппозиционного спектра, включая СМИ, которые и сегодня прибегают к любым методам, дабы максимально дестабилизировать ситуацию в стране.

К примеру, они пару раз ворвались в здание парламента, где сорвали заседание, развернув баннеры с надписями – «Премьера Гарибашвили в отставку». Как говорится, хотели «демократию», вот и получайте.

Накануне в Грузию с официальным визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Политик принял участие в 17-й Международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» в Батуми, а после провел переговоры с оппозиционерами. Парадокс ситуации заключается в том, что европейский политик выслушал оппозиционеров и ловко увильнул о темы, сделав заявление совершенно в другом направлении.

«Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона посредством политических и судебных реформ. Реформа судебной системы – составляющая часть договора и условие для выделения Грузии макрофинансовой помощи ЕС. Недавние поспешные назначения судей Верховного суда совершенно не отражают итоги международных и внутренних консультаций. И это, действительно, упущенная возможность», – сказал Мишель.

Кто о чем, а вшивый о бане. Если перевести весь этот бред на общедоступный русский язык, то получается следующее: Мы (ЕС) выделим вам (Грузии) очередную финансовую подачку в том случае, если вы (Грузия) правильно подберете и назначите судей в Верховный суд. Вот такое вот понимание «демократии» у Шарля Мишеля и ему подобных в Брюсселе.

Реформа судебной системы стала очередным камнем преткновения в грузино-американских отношениях, пошатнув и без того хрупкие отношения между Тбилиси и Вашингтоном. Недавно Госдеп даже пригрозил санкциями в том случае, если реформа не будет осуществлена в кратчайшие сроки.

Пока в Госдепе подбирали рычаги давления на «Грузинскую мечту», то глава грузинского кабмина решил во всех грехах обвинить посла США в Тбилиси – Келли Дегнан. По его словам, посредник из Вашингтона (речь идет о после США в Тбилиси) передает в Госдеп неточную или ложную информацию. Парадокс грузинской политики заключается в том, что Гарибашвили пытается поучить посла США, который, если называть вещи своими именами является «серым кардиналом» грузинской политики.

Если следовать логике премьера, то ее скоро впишут в ряды оппозиционеров, которые пытаются свергнуть действующее правительство в стране, а после посадят не в Гуантанамо, а в тбилисскую тюрьму.

Заявление Шарля Мишеля, разумеется, оценили и представители оппозиционного спектра.

«Наши европейские коллеги считают документ Мишеля тем ключевым документом, которые должен обеспечить и европейское будущее нашей страны, и те политические изменения, которые нужны этой стране», — заявила депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили от оппозиционного движения «ЕНД».

Понятно, что любой окрик или давление со стороны США и Запада на правящую партию является большим достижением для оппозиционеров. В чем смысл? Если даже Госдеп введет санкции против Грузии, то от этого, в первую очередь, пострадает народ, а не только правящая группировка. Но, к сожалению, оппозиционеров интересы и благоденствие грузинского народа не интересует. Их мышление направлено лишь на осуществление очередной «цветной революции» в Грузии.

Подводя итог, хотелось бы напомнить, что на днях бывший глава Европейского совета Дональд Туск сообщил о возможном распаде Евросоюза. Это не происки «российской пропаганды». Об этом политик рассказал в интервью польскому изданию TVN24. По его словам, кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже длительное время.

При этом он не исключил, что в скором времени Польша выйдет из состава ЕС, за которой последуют и другие страны. Так в какую «беззаботную» европейскую семью стремится Грузия, если у них такая накаленная атмосфера и сами пребывают на грани распада?