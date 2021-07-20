20.07.2021, Тбилиси, Леван Лежава
 
Авторская колонка, Грузия, Дзен, Политика, Россия, США
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«Демократия» в действии. Как Грузия учит уму-разуму США

Театр политического абсурда, царящий на протяжении нескольких недель в Грузии, успешно набирает все новые...

Театр политического абсурда, царящий на протяжении нескольких недель в Грузии, успешно набирает все новые обороты, привлекая к себе внимание не только грузинской общественности, но и международных политиков.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», инцидент с избиением грузинских журналистов и телеоператоров на центральном проспекте грузинской столицы – Ш. Руставели, не только обострил взаимоотношения оппозиции с властью, но и вызвал опасность обострения ситуации хронических проблем, пребывавших до этого момента в более или менее сбалансированном состоянии. В столице и сегодня не прекращаются протестные акции с требованием наказания всех виновных и отставки действующего правительства под руководством премьера Ираклия Гарибашвили.

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Примечательно отметить, что главными инициаторами протестных движений являются представители оппозиционного спектра, включая СМИ, которые и сегодня прибегают к любым методам, дабы максимально дестабилизировать ситуацию в стране.

К примеру, они пару раз ворвались в здание парламента, где сорвали заседание, развернув баннеры с надписями – «Премьера Гарибашвили в отставку». Как говорится, хотели «демократию», вот и получайте.



Накануне в Грузию с официальным визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Политик принял участие в 17-й Международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» в Батуми, а после провел переговоры с оппозиционерами. Парадокс ситуации заключается в том, что европейский политик выслушал оппозиционеров и ловко увильнул о темы, сделав заявление совершенно в другом направлении.

«Особенно важно добиться прогресса в укреплении верховенства закона посредством политических и судебных реформ. Реформа судебной системы – составляющая часть договора и условие для выделения Грузии макрофинансовой помощи ЕС. Недавние поспешные назначения судей Верховного суда совершенно не отражают итоги международных и внутренних консультаций. И это, действительно, упущенная возможность», – сказал Мишель.

Кто о чем, а вшивый о бане. Если перевести весь этот бред на общедоступный русский язык, то получается следующее: Мы (ЕС) выделим вам (Грузии) очередную финансовую подачку в том случае, если вы (Грузия) правильно подберете и назначите судей в Верховный суд. Вот такое вот понимание «демократии» у Шарля Мишеля и ему подобных в Брюсселе.

Реформа судебной системы стала очередным камнем преткновения в грузино-американских отношениях, пошатнув и без того хрупкие отношения между Тбилиси и Вашингтоном. Недавно Госдеп даже пригрозил санкциями в том случае, если реформа не будет осуществлена в кратчайшие сроки.

Пока в Госдепе подбирали рычаги давления на «Грузинскую мечту», то глава грузинского кабмина решил во всех грехах обвинить посла США в Тбилиси – Келли Дегнан. По его словам, посредник из Вашингтона (речь идет о после США в Тбилиси) передает в Госдеп неточную или ложную информацию. Парадокс грузинской политики заключается в том, что Гарибашвили пытается поучить посла США, который, если называть вещи своими именами является «серым кардиналом» грузинской политики.
Если следовать логике премьера, то ее скоро впишут в ряды оппозиционеров, которые пытаются свергнуть действующее правительство в стране, а после посадят не в Гуантанамо, а в тбилисскую тюрьму.



Заявление Шарля Мишеля, разумеется, оценили и представители оппозиционного спектра.
«Наши европейские коллеги считают документ Мишеля тем ключевым документом, которые должен обеспечить и европейское будущее нашей страны, и те политические изменения, которые нужны этой стране», — заявила депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили от оппозиционного движения «ЕНД».

TBILISI, GEORGIA – JULY 12, 2021: People take part in a rally outside the offices of the Georgian Parliament following the death of TV Pirveli journalist Lekso Lashkarava injured in the July 5 anti-LGBT violence. Protesters demand the resignation of Georgian Prime Minister Irakly Garibashvili and Grigol Liluashvili, head of the State Security Service of Georgia. Cameraman Lashkarava was one of 50 journalists who were attacked by groups opposing Tbilisi Pride. Lashkarava was found dead at his home after being released from hospital. David Mdzinarishvili/TASS
Грузия. Тбилиси. Участники митинга у парламента Грузии, организованного в связи со смертью оператора телеканала “ТВ Пирвели” Александра Лашкаравы после его избиения 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Митингующие считают, что премьер-министр несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей. Активисты требуют отставки правительства во главе с премьером Гарибашвили, а также отставки главы Службы госбезопасности (СГБ) Григола Лилуашвили. Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Понятно, что любой окрик или давление со стороны США и Запада на правящую партию является большим достижением для оппозиционеров. В чем смысл? Если даже Госдеп введет санкции против Грузии, то от этого, в первую очередь, пострадает народ, а не только правящая группировка. Но, к сожалению, оппозиционеров интересы и благоденствие грузинского народа не интересует. Их мышление направлено лишь на осуществление очередной «цветной революции» в Грузии.

Подводя итог, хотелось бы напомнить, что на днях бывший глава Европейского совета Дональд Туск сообщил о возможном распаде Евросоюза. Это не происки «российской пропаганды». Об этом политик рассказал в интервью польскому изданию TVN24. По его словам, кризис в отношениях между некоторыми государствами и руководством ЕС носит политический характер и происходит уже длительное время.
При этом он не исключил, что в скором времени Польша выйдет из состава ЕС, за которой последуют и другие страны. Так в какую «беззаботную» европейскую семью стремится Грузия, если у них такая накаленная атмосфера и сами пребывают на грани распада?

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