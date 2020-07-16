16.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Провокации, Россия, США
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Демократизация Белоруссии не входит в планы США


Протесты в Белоруссии и Сербии, как и в других странах, организовывает и спонсирует США. При этом Штаты поддерживают все стороны, конфликтующие с действующей властью, для того, чтобы свергнуть ее и погрузить страну в хаос, что уже было продемонстрировано на Украине.

Об этом в эфире «Белрусинфо» заявил российский политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня в Белоруссии пытаются спровоцировать Майдан, чтобы не допустить переизбрания президента Александра Лукашенко.

«В Белоруссии будет делаться ровно то же самое, что делалось на Украине. Вопрос только в том, насколько хватит сил у внешних игроков, чтобы раскачать ситуацию. А задача стоит – совершить Майдан. Напомню, как делался Майдан: Майдан всегда делается, неважно – либералами или коммунистами, или консерваторами, националистами – главное скинуть действующего президента, и любой человек, у которого есть претензия к Лукашенко, неважно по каким мотивам, он является союзником этого Майдана.

Поэтому в одну кучу замешиваются те, кто желал бы видеть Белоруссию в Европе и говорит: «европейские ценности, гей-парады» и так далее, всех этих выталкивают против Лукашенко. В эту же кучу замешиваются бедные люди, которые мечтают, чтобы перераспределили богатства, они хотят жить получше, и вот на всяких трудностях спекулируют – говорят «Вот, зарплата маленькая, поэтому нужно жирных гусей потрепать в пользу нас, чтобы было эффективное руководство, мы будем жить богато и прочее».

Сюда же в эту кучу замешиваются националисты, которые говорят: «Мы – наследники Великого княжества Литовского, батька слишком тяготеет к России, а мы самостийные, древняя нация» и так далее. Всех, кто по тем или иным причинам против Лукашенко, их всех замешивают в эту кучу, чтобы они составили единый кулак и могли путем всевозможных бойкотов или чего-то там выходить на какую-то площадь.


То же самое сейчас в Сербии делается, потому что там выходят на одну площадь и проевропейские либералы, и крайние сербские националисты, которые считают, что Вучич сдает Косово и прочее. Американцам в данном случае неважно, они не только за либералов – американцы поддерживают и коммунистов, и националистов, и крайних патриотов – любых, кто как-то имеет претензии к действующей власти.

Потому что задача состоит не в том, чтобы либерализм установить здесь или в Белоруссии, или на Украине, в Сербии – где угодно, задача состоит в том, чтобы свалить государство, чтобы рухнуло и чтобы был хаос, как на Украине. И поддерживать этот хаос потом в вечном состоянии, в вечной войне, чтобы это никогда не поднялось», – резюмировал Матвейчев.

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