Подпишись на рассылку
15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США
Просмотров:

Демократы панически боятся нового Трампа


В сенате конгресса США провалилась попытка объявить импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

За соответствующую резолюцию проголосовало большинство членов верхней палаты (57 – «за», 43 – «против»), но этого оказалось недостаточно, поскольку необходимо было получить две трети голосов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин считает, что провал импичмента был вполне предсказуем, учитывая текущий расклад сил в парламенте.

«Тем не менее демократы будут использовать решение Палаты представителей, инициировавшей повторный импичмент как оружие против Трампа, если он решит выдвинуть свою кандидатуру в президенты в 2024 году», – говорит эксперт в комментарии «Коммерсанту».

«Демократы настолько боятся повторения сценария выборов 2016 года, что запасаются всеми инструментами и механизмами, чтобы предотвратить возможную очередную консервативно-популистскую победу, будь то самого Дональда Трампа или одного из его сторонников», — добавил Федяшин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть