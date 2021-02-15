Демократы панически боятся нового Трампа

15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

В сенате конгресса США провалилась попытка объявить импичмент бывшему президенту Дональду Трампу.

За соответствующую резолюцию проголосовало большинство членов верхней палаты (57 – «за», 43 – «против»), но этого оказалось недостаточно, поскольку необходимо было получить две трети голосов.

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Профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин считает, что провал импичмента был вполне предсказуем, учитывая текущий расклад сил в парламенте.

«Тем не менее демократы будут использовать решение Палаты представителей, инициировавшей повторный импичмент как оружие против Трампа, если он решит выдвинуть свою кандидатуру в президенты в 2024 году», – говорит эксперт в комментарии «Коммерсанту».

«Демократы настолько боятся повторения сценария выборов 2016 года, что запасаются всеми инструментами и механизмами, чтобы предотвратить возможную очередную консервативно-популистскую победу, будь то самого Дональда Трампа или одного из его сторонников», — добавил Федяшин.