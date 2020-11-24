Демократы США готовят соросенка Гончарука к возвращению в украинскую власть

24.11.2020, Киев, Игорь Петров

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, правительство которого называли «соросятней» из-за большого количества людей, прошедших через структуры Джорджа Сороса, проходит «вышкол» в США и после прихода к власти демократов может снова занять высокую должность в украинской власти.

Об этом в эфире NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гончарук проходит стажировку в США, вывешивает на своем Фейсбуке фотографии с бывшими послами США, постоянно проходит у них вышкол. Может быть, он повысит квалификацию и будет более настойчиво и последовательно отстаивать интересы Сороса в Украине.

Тем более, что роль Сороса сейчас будет возрастать. Все-таки Сорос – это Демократическая партия. Сорос – один из основных спонсоров Демократической партии. Демократическая партия победила на президентских выборах, Сорос достаточно близок к Байдену. Это будет означать, что для Украины система внешнего управления будет резко усилена. Я не исключаю, что Гончарук еще и вернется», – сказал он.