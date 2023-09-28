«Демонстрационный удар» – в Киеве утверждают, что по штабу ЧФ били болванками

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Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ был демонстрационным – иначе не объяснить, что пострадало лишь здание, когда должно было разорвать весь квартал.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары, какие были – я считаю, что это были удары демонстрационные. Потому что сама по себе голова у двух ракет, в штатном исполнении там 500 килограмм. По-другому, это 10 снарядов 150 мм, представляете, какой взрыв должен быть? А тем более две ракеты. Там не то, что штаба не осталось бы, там квартала бы не осталось, оно бы всё разорвало. Если кто не верит, посмотрите даже просто, когда 152 мм – какая воронка, от «Хаймарса» вообще тоже воронка, а тут раз – и штаб остался. То есть попали вовнутрь, а штаб стоит. По всей видимости, это был демонстрационный удар, противнику показывалось, что у нас есть «длинная рука», и сейчас отрабатывается так называемая стратегия сдерживания и возмездия. Что означает возмездия: если противник начнёт наносить удары зимой по энергогенерирующим объектам, то же самое, таким же способом будут наноситься удары и по его объектам», – утверждает Стариков.