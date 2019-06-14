Демонстративный плевок в лицо России: Готовится кровавая провокация

14.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Власти Латвии поддержали идею сноса 80-метрового памятника советским солдатам – освободителям Риги от фашистских захватчиков.

Об этом в своем блоге пишет лидер движения «Ночной Дозор», один из защитников Бронзового солдата в Таллине и организатор Бессмертного полка в Эстонии Дмитрий Линтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Активист отмечает, что в случае с памятником, решение принималось на основании петиции, под которой подписались десять тысяч граждан Латвии, в то время, как почти в миллионной Риге большинство населения – русские.

«Сейм Латвии 45 голосами за, 30 против поддержал петицию десяти тысяч граждан Латвии о сносе памятника Освободителям. Правящий режим в Латвии готовит кровавую провокацию в Риге. 60 процентов жителей Риги из почти миллионного населения столицы Латвии – это русские. Подготовка уничтожения главного символа Победы над нацизмом это вызов.

Вина на этом, лежит в беззубой и соглашательской политике на западном направлении. Демонстративно НАТОвские структуры планируют большую кровь в Латвии. И явно, Российское руководство неготово к подобным вызовам. Иначе непонятно чему научились, начиная с 2007 года, когда был снесен Бронзовый солдат в Таллине. Некомпетентность и пассивность в защите суверенитета и ценностей в странах проживания наших соотечественников. Это главная причина разгула русофобии. А не только лишь заговор врагов», – пишет Линтер.

Один из организаторов референдума 2012 года по статусу русского языка в Латвии Владимир Линдерман в своем блоге отмечает, что в петиции националисты предложили вариант подрыва памятника.

«Граждане великодушно предлагают на выбор два варианта демонтажа, цитирую:

1) В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами произвести демонтаж путем контролируемого взрыва.

2) Демонтаж произвести в сотрудничестве со строительной компанией, которая специализируется на демонтаже больших строений», – пишет Линдерман.

Он также заявил, что противники сноса памятника будут защищать его физически: «Складывается так, что нам предстоит защищать памятник, возможно, и физически».

Памятник освободителям Риги возводился с 1978 по 1985 годы. Изначально он назывался «Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». В центре монумента стоит колонна высотой 79 метров, увенчанная золотыми звездами и изображениями Матери-Родины, а также советских солдат.

Латышские националисты уже не первый год пытаются добиться сноса памятника, а в 1997 году была осуществлена попытка подрыва монумента.

Похожая ситуация произошла с памятником, получившим название «Бронзовый солдат» в Таллине. В 2007 году власти по требованию националистов перенесли монумент и захоронение под ним из центра города на кладбище, несмотря на протесты и физическую защиту памятника русским населением, что обернулось беспорядками и противостояниям с полицией.