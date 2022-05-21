Демонтаж недостроенной Крымской АЭС закончат в следующем году

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Недостроенная Крымская АЭС в городе Щелкино доживает последние дни. Реакторное отделение разбирают по кускам, как и вспомогательные здания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Процесс демонтажа одного символов энергетической мощи Советского союза снял «Индустриальный канал». На кадрах видно, что разбор бетонного здания идет с помощью строительной техники без применения взрывчатки, о чем говорили при принятии решения окончательно освободить площадку Крымской АЭС.

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Станция, которая строилась по последнему слову науки и техники 80-х годов прошло века, была предназначена не только для энергоснабжения Крыма, но и соседней Кубани, на долгие годы решив проблему энергодефицита обоих регионов. Готовность АЭС на момент остановки строительства в 1989 году составляла 90%, и вот уже 30 лет идет разбор ее конструкций на стройматериалы.

При Украине на развалинах Крымской АЭС проводили ставший легендарным фестиваль «КаZантип». Затем планировали построить индустриальный парк с парогазовой и ветровой электростанциями. После воссоединения с РФ от этой идеи не отказались, даже ориентировались на 2017 год.

Но в процессе строительства трассы «Таврида» и других крупных инфраструктурных проектов понадобились строительные материалы – песок и щебень, которые можно было добыть на АЭС. В итоге разбор всех конструкций стал выгоднее их применения для создания технопарка.

Работы будут выполнены силами ГУП «Центр комплексного снабжения строительных объектов». Демонтаж планируют закончить до конца следующего года.