«Демонтаж нейтралитета означает подрыв национальной безопасности» – молдавский дипломат

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Власти Молдовы совместно с гражданским обществом должны предпринять конкретные действия, чтобы статус нейтралитета страны из декларируемого стал реальным.

Об этом заявил бывший посол Республики Молдова в России и Франции Андрей Негуца в ходе научно-практической конференции «Нейтралитет Республики Молдова – парадигма с конституционной ценностью», организованной Институтом конституционного правосудия.

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Негуца выразил убеждение, что отказ от нейтрального статуса Республики Молдова будет означать подрыв национальной безопасности страны.

Дипломат отметил, что «сегодня нейтралитет в международном праве означает статус государства, которое обязуется не участвовать в войне с другими государствами, не участвовать в военно-политических союзах, государства, которое воздерживается от размещения военных баз на своей территории».

По его словам, этот статус не лишает права на самооборону в случае нападения.

«Анализ выступлений представителей правительства Республики Молдова на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН позволяет сделать вывод, что практически во всех выступлениях делается ссылка на статью 11 Конституции – Республика Молдова является нейтральным государством, а именно на второй пункт – Молдова не допускает размещения на своей территории военных войск других государств. За последние пять лет только премьер-министр Павел Филип в 2018 году и президент Игорь Додон в 2019 году ссылались на нейтралитет Молдовы. Остальные говорят о второй части», – заявил Андрей Негуца.

Бывший посол отметил, что в программах деятельности нынешнего правительства Дорина Речана, как и правительства Натальи Гаврилицы, понятия «нейтральное государство» и «нейтралитет» отсутствуют, что означает, по его мнению, что оба руководителя не планировали принимать меры к укреплению этого статуса.

«Я выступаю против тех, кто изнутри и снаружи оказывает давление на центральную власть Молдовы, чтобы она отказалась от закрепленного в Конституции страны статуса нейтралитета, который был и является гарантией внутренней безопасности и стабильности республики. Я считаю, что демонтаж статуса нейтралитета будет означать подрыв национальной безопасности страны», – подчеркнул Негуца.

По его мнению, гражданскому обществу необходимо объединить усилия для защиты этого статуса.

«Правительство Молдовы, особенно в 2023 году, не готовится укреплять статус нейтралитета, отсюда следует, что это должны делать мы, гражданское общество. Что мы можем сделать? Постоянно проводить мероприятия по укреплению нейтрального статуса страны, ежегодно во Всемирный день нейтралитета, 12 декабря, подводить итоги года в этой сфере.

Я считаю, что необходима международная конференция с участием представителей разных стран, чтобы представить их практику, я считаю, что необходимо иметь в Молдове специальный, постоянный институт граждан и НПО, который бы занимался защитой статуса нейтралитета», – считает экс-посол РМ.

Он добавил:

«Многие зарубежные партнеры считают, что суверенитет страны может быть обеспечен только НАТО. Считается, что если Румыния является членом этой организации, а Украина готовится присоединиться, то, следовательно, Молдове дано быть в этой военной семье. Я не разделяю эту идею. Во-первых, я не уверен, что Украина вступит в НАТО, а во-вторых, даже если это произойдет, нейтральная Республика Молдова окажется между этими двумя странами НАТО, и это будет необъявленной гарантией для Молдовы. Почему нейтральная Молдова не может быть окружена странами блока НАТО, как Австрия и Швейцария?».