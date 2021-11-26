Демонтаж святыни, или Как Украине готовят новый религиозный раскол

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Новости Украины

На Украине опять заговорили о демонтаже монументальной скульптуры «Родина-мать», установленной в Киеве. Ура-патриоты подготовили соответствующую петицию, которая появилась на сайте Киевсовета.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров правящего в ДНР ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Активисты-предатели указывают в петиции, что «первоначальный замысел и советская эстетика «Родины-матери» не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества». И здесь возникает закономерный вопрос: какого общества? Очевидно, что прозападным марионеткам монумент мозолит глаза и не даёт забыть о сокрушительном поражении фашистов в годы Великой Отечественной.

А ключевой вопрос в «незалежной» – это историческая память. Ведь маргиналы, пришедшие к власти после госпереворота в 2014-м, бесцеремонно переписывают историю. Так того требует проигравший Запад, планирующий взять реванш над великим русским народом.

Стоит отметить, что авторы безумной петиции посчитали экономическую сторону вопроса демонтажа монумента, и «разрешили» его не сносить, а переделать в статую Архистратига Михаила. Здесь явно видна попытка произвести очередной раскол общества на религиозной почве. Ведь Архистратиг Михаил – глава ангельского воинства в битве со злом. И, исходя из логики провокаторов-борцов с «Родиной-матерью», если люди, которые чтят историю Отечества, будут против видоизменения памятника, то они пойдут против церкви.

Значит, велика вероятность очередного раскола общества, и отвлечение его от проблем государственной значимости: кабального транша МВФ, тарифного геноцида, санкций СНБО и разгула преступности. Исходя из этого можно сделать вывод, что за писаками петиций виднеется след «слуг» народа.

Религиозный раскол в украинском обществе начал Порошенко, и это грязное дело сегодня продолжает Зеленский. А что касается необходимости строительства статуи Архистратига Михаила, то её действительно построить нужно. Только желательно – вблизи майдана «незалежности». Чтобы святой помогал украинскому населению бороться со злом, которое сегодня представляют зеленские, порошенко, аваковы, тимошенко и прочие.

Стоит напомнить, что нападки украинских оккупантов на монумент «Родина-мать» не прекращаются. Не так давно Зе-маргиналы хотели демонтировать на скульптуре щит с изображением герба СССР. Дивным образом для этих варварских целей нашли деньги в дырявом украинском бюджете. Пока вопрос заморожен, но если хунта всё-таки спилит герб, то это нарушит равновесие скульптуры, что приведет к обрушению всей конструкции. Наверное, этого и добиваются преступники во власти.

Родина-мать – это воплощение несгибаемости духа великого народа, который смог выстоять и победить в самой страшной войне в истории человечества. Если радикалы и прозападные украинские чиновники всё-таки прикоснутся своими грязными ручищами к этому уникальному и легендарному памятнику, а украинское население вновь промолчит, это станет последним сигналом того, что Украина полностью поражена. Ведь можно считать, что Родина-мать – это оберег украинцев, их маяк, который помогает выжить и не забыть свою историю, так как людям вновь приходится бороться за жизнь в условиях Зе-оккупации.

Во время Великой Отечественной Украину не смогли завоевать фашисты, а в период «незалежности» внутренние предатели положили страну к ногам глобалистов.