Демонтаж трубы. Украина «хайпует», «Газпром» кайфует

20.06.2020, Москва, Григорий Перевальский

Информация о том, что российский «Газпром» приступил в разборке труб большого диаметра на ряде газопроводов, которые с советских времен были предназначены для перекачки «голубого топлива» из Сибири в Европу, наделал переполоха по обе стороны российско-украинской границы.

Почти одновременно «отстрелялись» СМИ и общественники Украины и России. Первые, разумеется, отыскали небывалое коварство в действия россиян, вторые попытались увидеть в этом шаге «Газпрома» желание поставить украинских партнеров перед фактом: дескать, после завершения «Северного потока-2» надобность в «трубе» через территорию враждебной России Украины отпадет, а неблагодарные «не братья» почувствуют на своей шкуре, что значит остаться без достаточного количества газа.

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Тон некоторых заголовков в российских интернет-изданиях был категоричен: «Начало сбываться то, чего так боялась Украина – Россия приступила к демонтажу украинского газопровода». Ну, и в таком духе. В общем, конечно, все они объяснимы. Если припомнить выверты, которыми Украина сопровождала своей переговорный процесс с Россией по газу в прошлом году, да приснопамятный Стокгольмский газовый суд, по итогу которого Европе удалось навязать России выплату Киеву $3 млрд.

К тому же маслица в огонь старой вражды (а интенсивная перебранка двух стран по газу, напомним, длится уже 15 лет) подлил 18 июня НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев, заявивший: «Я это воспринимаю в первую очередь как инструмент продвижения “Северного потока – 2». Таким образом, россияне пугают европейцев: «Смотрите, если этот газопровод не будет достроен – трубы мы убираем перед территорией Украины – и газа в принципе не будет». Это блеф».

Разумеется, если так истерит главный газовик Украины, невольно заподозришь, что ему на хвост наступили. Или еще каким-то способом больно сделали.

Ну, а на самом деле, что – снимает Россия трубы? – Да, снимает. Причем, немалых количествах. Означает ли это прекращение транзита газа в Европу через территорию Украины в обозримом будущем? Отвечая на этот вопрос, напомним свидетелям падения экономики во всем мире под воздействием пандемии коронавируса, что загадывать нынче больше, чем на 5-10 лет никто не рискует.

Потому и мы скажем смело – и через 5, и через 10 лет транзит российского газа через украинскую территорию не прекратится. Тем более, что за минувший год-два в том неоднократно уверял европейских партнеров президент РФ Владимир Путин. И забирать свое слово обратно у него основания пока нет.

С самими же трубами все очень просто, и даже скучно. Предприятия «Газпрома» производят банальную санацию устаревшего оборудования, снимая трубы с участков, которые давно не используются, и вряд ли будут использоваться. Поменялись условия хозяйствования, государственных отношений, использования энергоресурсов.

В свое время СССР построил громадную сеть газпроводов из Сибири и районов Севера огромной страны в Европу. Та часть, что шла через УССР, ставшую в 1991 году «незалежной» Украиной, была рассчитана на немыслимый нынче объем прокачки газа – свыше 200 млрд куб м.

О чем можно говорить нынче? Только о 65 миллиардах, о которых договорились РФ и Украина на нынешний год, да о контрактах на последующие 4 года по 40 миллиардов «кубов» в каждом.

О том, что это так, заявил и главный редактор корпоративного журнала «Газпрома» Сергей Правосудов – раз поставки газа через Украину сокращаются до такой степени, просто не по-хозяйски содержать старые участки газопроводов, подстанции на них и персонал.

«Да, старые трубы демонтируют. Но не то, что все трубы, а просто те, которые сейчас не востребованы для транзита, наиболее старые участки. Вот о чем идет речь», – заметил Правосудов.

Так что выходит, что украинская сторона привычно «хайпует» в сторону соседа, а некоторые российские обозреватели спешат увидеть в обычной хозяйственной деятельности газового гиганта какие-то мотивы мести или дополнительной выгоды.

С другой стороны, призывая всех успокоиться и не искать черную кошку в черной комнате, не можем не добавить, что, как уже было сказано выше, прогнозировать развитие экономической ситуации современный бизнес и серьезные политики не рискуют более, чем на пятилетний, десятилетний срок. А там, глядишь, конъюнктуры на рынках энергоносителей и поменяют приоритеты.

И кто его знает, чем сегодняшний шаг «Газпрома» обернется для маленькой, но очень воинственной страны, воюющей с собой, своими гражданами и здравым смыслом уже не первое десятилетие своей новейшей истории?