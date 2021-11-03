Демоны «цветной революции»: В Грузии замаячил призрак бойкота парламента

03.11.2021 15:14 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Те, кто думали, что с прошедшими муниципальными выборами в Грузии политическая свистопляска оппозиции закончилась, лишний раз могут убедиться в своей наивности – саакашисты решили бойкотировать работу парламента и сакребуло (городских советов).

Тюремное сидение экс-президента Грузии Мишико Саакашвили, как и все, что с ним связно, превращается в очередной фарс. Его тюремная камера превращается едва не в служебный офис, из которого он в эпистолярном жанре дирижирует большей массой своих сторонников, а с теми, кто из них предусмотрительно сохранил депутатский мандат, общается лично, потому что у у них допуск в тюрьму свободный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Ну как не пожалеть страдальца. Тут и голодовка с медом и фруктовыми соками да еще и тяжелая офисная работа со своим соратниками. Ну ничего не поделаешь – «цветная революция» нуждается в постоянном руководстве.

Вот и сейчас на повестку дня всплыл вопрос о парламентских мандатах представителей оппозиции. Инициатором этого выступил лидер партии «Лело», банкир Мамука Хазарадзе, ранее примкнувший к оппозиционному «Единому национальному движению».

«Это мандат. Я ухожу, потому что я буду продолжать бороться за свободную Грузию вместе с вами на улицах, продолжать бороться за наших детей. Борьба продолжится до победы», — заявил он.

Разумеется, тюремный сиделец горячо приветствует желание своих соратников выйти из парламента и сложить мандаты. Такой подход его радует, и он считает его патриотическим. Но вместе с этим многоопытный политик Мишико обратил внимание на тонкий нюанс.

«Чтобы зайти ко мне в тюрьму и иметь постоянный контакт нужен депутатский мандат. Я уверен, что поднимется такая волна, которая заставит Иванишвили назначить досрочные парламентские выборы, но для этого, для конституционного голосования, в конкретный момент необходимо, чтобы наши представители, уполномоченные мандатом народа, были в парламенте. Таким образом, бойкот остается в силе, и они не будут участвовать в текущей парламентской деятельности, они оставят «Грузинскую мечту» в одиночестве», – заявил Саакашвили.

Получается, что патриотическая сдача мандатов закроет депутатам доступ в тюрьму к «вождю революции». И тут Мишико сразу объясняет своим сторонникам, что манипуляции с мандатами нужны всего лишь для решения тактических задач, а потом они их обязательно заменят мандатами нового «демократического» коалиционного парламента. В Грузии еще хорошо помнят этот «демократический» парламент, девять лет заливавший страну кровью и переполнивший тюрьмы невинными жертвами.

Далее демон оппозиции и верховный вождь «революции» ставит перед своими соратниками-головорезами главную задачу.

«Основная задача – вовлечь множество граждан в перманентные акции в разных местах, полностью игнорировать ворчание и пессимизм и освободить меня, чтобы я мог полноценно участвовать в борьбе», – считает Саакашвили.

Но оппозиция своего лидера услышала. Член фракции Лело – партнерство для Грузии Саломе Самадашвили заявила, что фракция будет бойкотировать работу парламента до тех пор, пока здоровье Мишико не будет защищено должным образом. Очень интересно, а кто угрожает его здоровью? Очевидно, многочисленные посетители-соратники. «Националы» просто профессионалы в театре абсурда.

Лидер партии «За народ» Анна Долидзе вообще предлагает конкретный план действий. В городах, где в сакребуло (городском собрании) большинство мест у оппозиции, нужно начинать импичмент мэров и таким образом брать власть в свои руки. То, что подобные попытки минимум на шесть месяцев парализуют работу и дестабилизируют обстановку, оппозицию не волнует, она именно этого и добивается.

«В конечном итоге процесс импичмента, сбор подписей по этому поводу, решение сакребуло подадут сигнал властям и нам, международному сообществу, что подобное поведение, откровенное хищение выборов недопустимо, что более половины страны находится в оппозиции, а ситуация созрела для досрочных выборов», — заявила Долидзе.

Разумеется, главное во всем этом деле привлечь это самое «международное сообщество». Оно и так помогает своим холуям, как может, но видно последние так ослабели, что уже девять лет не могут взять реванш.

Для создания очередного хаоса и дестабилизации ситуации оппозиционерам нужна, как говорится, всего лишь малость – собрать несколько тысяч молодых зондеров, чтобы создать нужную телевизионную картинку, которая бы выглядела со стороны стотысячной демонстрацией, устроить грузинский майдан, поджечь шины автомашин, крушить витрины магазинов, безраздельно избивать туристов, чтобы впоследствии западные кукловоды, прибегая к своей политике двойных стандартов, начали учить уму-разуму правящую власть.

Сегодня идея проведения досрочных выборов в таких условиях у любого нормального человека может вызвать только саркастическую улыбку.

Можно проводить выборы хоть по пять раз в день. Пока они будут завершатся победой правящей «Грузинской мечты», все они автоматически будут считаться оппозицией сфальсифицированными. Именно поэтому западные кукловоды для решения своих задач из всех грузинских политиков выбрали самых бесноватых, самых безбашенных, тех, кто максимально презирает и ненавидит свой народ и никак не может примириться с его выбором.