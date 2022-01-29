День «героев Крут»: Годовщина бесполезной трагедии

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Новости Украины

Ничего не собирался писать в этом году о «героях Крут» (дата-то не круглая), но сегодняшний информационный шум в эфире Первого канала Национального радио Украины показал, что всё-таки написать надо.

Указанное радио с утра упоминало о тех событиях чуть ли ни каждые 10 минут, с привлечением как бы историков. Помимо прочего, было сообщено о том, что 29 января 1918 года украинские студенты и гимназисты в упорном бою, ценою собственных жизней, остановили наступление большевиков на Киев. И о том, что самоотверженный героизм украинской молодёжи позволил Центральной раде выиграть время. А это время было использовано для того, чтобы возвести оборонительные позиции под Киевом. И подавить инспирированное большевиками восстание на киевском заводе «Арсенал». И заключить мирный договор с государствами Четвертного союза. Ну и т.д.

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Начнём с того, наступление большевиков на Киев остановлено не было. И вообще их продвижение задерживалось вовсе не боями. Красногвардейцы наступали вдоль железной дороги. А гайдамаки периодически взрывали железнодорожное полотно, чем и тормозили движение. Посылать для этого на убой необстрелянную молодёжь не было никакой необходимости.

Не было и самоотверженного героизма. Студентов и гимназистов банально обманула украинская власть. Из них, не умевших обращаться с оружием, сформировали «Студенческий курень», обещая использовать исключительно для патрулирования киевских улиц. Но однажды привели на вокзал, погрузили в эшелон и отправили навстречу большевикам. Высадили у станции Круты, приказали рыть окопы. И только тогда объяснили, как стрелять из винтовок и выдали немножко патронов (раньше выдавать опасались во избежание несчастных случаев).

Всё это требовалось правительству Центральной рады, чтобы объявить об отправке войск для отражения вражеского нашествия (что это за «войска» – не объяснялось).

Кстати сказать, командиры «Студенческого куреня», усадив подчинённых в окопы, сами с ними не пошли. Остались в вагоне пьянствовать.

И упорного боя тоже не было. Красногвардейцы просто обошли линию окопов и появились на станции с другой стороны. Завидев их ещё издалека, «бравые командиры» приказали эшелону уезжать, даже не предупредив своих «бойцов».

А те находились за высокой железнодорожной насыпью и о произошедшем ничего не знали. Они послушно стреляли в ту сторону, откуда, как им сказали, должен наступать враг. Патроны быстро кончились. Новых не подносили. И приказов больше не поступало.

Замёрзнув в окопах, «Студенческих курень» оставил их и побрёл на станцию. Взвод, который добрёл первым, тут же был окружён красноармейцами. В отчаянии перепуганные новобранцы попытались вырваться, размахивая штыками. И тут же были перестреляны и переколоты. Нескольких попавших в плен отправили в Харьков, в госпиталь, а потом отпустили.

Остальные два взвода, поняв, что происходит, бросились наутёк. Их не преследовали.

С военной точки зрения, гибель молодых людей под Крутами являлась совершенно бесполезной. Разглагольствование о «выигранном времени» – привычная ложь украинских псевдоисториков. Никаких оборонительных сооружений под Киевом никто не строил. Командование войск Центральной рады не догадалось прибрать к рукам даже пушки, брошенные там ранее солдатами демобилизованной российской армии. Пушки достались большевикам. Из них затем обстреливали Киев.

Восстание на заводе «Арсенал» началось как раз в день трагического происшествия под Крутами (о нём там ничего не знали и, соответственно, времени для его подавления не выигрывали).

Что же касается соглашения со странами Четвертного союза, в результате которого Украину оккупировали германо-австрийские войска, то для его заключения выигрывать время и не требовалось. Представители Центральной рады подмахнули договор, когда смогли. Уже после того, как сама Рада удрала из Киева и властью на Украине не являлась. Тут днём раньше, днём позже – без разницы.

И ещё одно. Рассказывая сегодня о «героическом подвиге под Крутами», которым, дескать, нужно гордиться, Украинское радио провело параллели с событиями 2014-2015 годов в Донбассе. На мой взгляд, аналогию тут можно усмотреть в главном. И в начале 1918-го, и в 2014-м во главе Украины оказались ничтожества. Но вряд ли это повод для гордости.

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