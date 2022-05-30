День Киева-2022: унылое зрелище с проблеском надежды

Новости Украины

В Киеве состоялся очередной День города, который традиционно проводится в последнее воскресенье мая. Прежде он привлекал к себе огромное внимание киевлян и гостей Матери городов русских. Однако в этом году мероприятие представляло собой довольно унылую картину – во всяком случае, если судить по пабликам, давшим его описание.

И дело тут не только в войне (хотя и в ней, конечно, тоже): боевые действия отодвинулись достаточно далеко, жители возвращаются из эвакуации, вроде как ситуация обретает мирные черты. Улицы мало-помалу приобретают прежний вид: на них все больше народа, работают кафе и рестораны, люди сидят за столиками на тротуарах, гуляют, общаются.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Но цены растут с такой космической скоростью, что далеко не каждый может себе позволить выпить хотя бы чашечку кофе, не говоря уже о том, чтобы хорошенько «оттянуться» в праздник или прикупить себе хотя бы какую-нибудь ерунду на ярмарке. Потому у большинства гуляющих, мягко говоря, не слишком веселые лица.

Карманы киевлян опустошаются просто грабительски, а власть предержащие никак не препятствуют этому. Наоборот, они явно вступили в корпоративный сговор против своего населения. Иначе чем объяснить заоблачные витки цен на топливо, самые необходимые продукты, услуги, чего хунта обещала не допускать и, как всегда, наврала с три короба? Какие уж тут праздничные шопинги.

День города в украинской столице празднуется вот уже сорок лет. Впервые он отмечался в 1982 году по инициативе тогдашнего главы киевского горисполкома Валентина Згурского (1927-2014) – государственного и политического деятеля, Героя Социалистического Труда, профессора и доктора экономических наук, а также академика украинской Академии экологических наук.

Кроме того, Валентин Арсентьевич являлся председателем Совета руководителей столиц союзных республик, Москвы и Ленинграда. Кстати, данный факт свидетельствует о том, что концепция праздника основывалась на принципах укрепления дружбы народов СССР и братского единения с главными городами России. Ныне все это вымарано из идеологии торжества.

Праздник сразу привлек к себе огромный интерес. Во время его проведения организовывались выставки художников, народных умельцев и ремесленников, выступления творческих коллективов. С 1985 года главным местом торжества сделался Андреевский спуск, ставший вотчиной для вышеупомянутых деятелей. На старинный Подол, где расположена эта улица, стекались десятки и сотни тысяч людей. Они заполняли кафешки и забегаловки, скупали картины и поделки, пели, танцевали, веселились. Так было раньше. И совсем по-другому все это выглядит сейчас.

Старт нынешнему Дню дал мэр Виталий Кличко, который, видимо, завидует лаврам своего именитого предшественника – ученого Згурского. Впрочем, и сам «Пидаля», как его за «высокий» IQ прозвали киевляне, тоже может считаться в какой-то мере профессором – например, в науке мордобоя или распила многомиллионных бюджетных средств.

Посему он, будучи то ли под кайфом, то ли на поддаче, записал восторженное селфи, где голосом кривляющегося клоуна задорно прорекламировал «свято», вертясь перед гаджетом и снимая себя во всех ракурсах.

Правда, все это действо проходило на фоне практически пустых улиц, где в прежние времена собирались тысячи людей на праздничные ярмарки. Но мордобойного профессора это не смутило. Вряд ли он даже осознал, в какую лужу вновь сел со своей саморекламой.

В прошедшее воскресенье многолюдных ярмарок не было. Скорее всего, по той простой причине, что у людей просто не имеется денег что-либо на них приобретать. Из аттракционов работало только скрипучее колесо обозрения на Контрактовой площади, тоже не привлекавшее публику. На всю эту «нудьгу», как шпион из засады, уныло поглядывал заваленный мешками с песком гетьман Сагайдачный.

Неподалеку, на Андреевском спуске, выставили свои полотна несколько художников, но никакого особенного интереса к ним не возникло. Тематика, в основном, однообразно-патриотическая: портреты Шевченко, вышиванки и прочая хуторянщина.

Ну и несколько музыкальных молодежных «гуртов» попели-поплясали под свои бум-цык-цыки перед немногочисленными зрителями на темы любви к Украине и ненависти к «ворогу». Все это длилось недолго, спустя несколько часов практически прекратилось, народ быстро рассосался. Еще было далеко до вечера, а на Андреевском осталось человек 50-60, не более. В принципе столько же, сколько здесь обычно тусуется в обычные дни. «Мытци» (художники) поуносили свои полотна, народные умельцы – побрякушки. Из продавцов остались единицы. Такая вот картина, которая была бы совсем унылой, если бы не одно исключение.

Им стали букинисты, продававшие русские книги. В том числе – произведения Пушкина, Лермонтова, Лескова, Фонвизина, Островского, Гайдара, других русских писателей, а также справочники и учебники, в том числе – пособие по русскому языку для учеников младших классов средней школы.

На фоне тотального запрета всей нашей культуры и литературы и готовящегося уничтожения 100 млн русских книг, устроить подобную продажу в центре города, где введено военное положение и шастают вооруженные до зубов нацисты, само по себе является героическим поступком. И – проблеском надежды на то, что в бывшей Матери городов русских находится еще немало людей, не предавших своих корней.