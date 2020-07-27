День, когда Украина населилась чертями

27.07.2020, Севастополь, Платон Беседин

28 июля 2014 года. Война в Донбассе не просто идёт – она в дьявольском разгаре. Гибнут люди – и с одной, и с другой стороны. В том числе, мирные люди. Судьбы рушатся. Это слова, да, но нужно – важно! – прочувствовать их. Потому что за ними – бездна, хлюпающая слезами и кровью.

Помню, как приехал в Донбасс с гуманитарной помощью в первый раз. Одноэтажный дом в Луганской области. На стене – следы пуль и осколков. Огород возле дома заброшен, но заброшен относительно недавно. А внутри дома – человек. И – чудовищный смрад. Такой, что невозможно находиться рядом.

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Человек лежит, вообще всё время лежит. Он не военный, не сепаратист. Он обычный украинец, вдовец, который работал на огороде – и его ранило осколками. Повредило и позвоночник – человек оказался прикован к постели. Начал гнить заживо. В страхе и одиночестве.

Когда я вышел от него, чуть не сойдя с ума (в буквальном смысле) от зрелища и смрада, то думал: как так, трудился, никому не мешал, одно случайное попадание – и жизнь превращена в ад? Понимания не было. Как и ответа.

Вот так и войну на Донбассе нельзя ни понять, ни принять, ни оправдать. «Чума на оба ваши дома…». И что бы ни случилось, я – как участник, как очевидец – всегда буду на стороне мирных людей. Донбасскую бойню нам ещё предстоит осознать – и усилиями не дешёвых морально, но хорошо высокооплачиваемых материально пропагандистов, а достойными людьми.

Однако главное, чтобы осознание это произошло и с украинской стороны. И в данном контексте есть две узловые точки. 2 мая 2014 года – Дом профсоюзов в Одессе. И далее – 28 мая 2014 года, когда украинские военные в течение нескольких дней обстреливали Горловку. Просто уничтожали крупный город в центре Европы. И тогда, в результате, обстрелов погибла 23-летняя Кристина Жук и её дочь 10-месячная Кира. Погибла и 7-летняя Виктория Мирошниченко. Пострадали и другие.

Изощрённые ораторы заявили, что, да, мол, на войне погибают люди. И вообще ничего бы этого не было, если бы не Славянск… Да много таких вот «вообще» звучало от ораторов, чей рот был червив. Но сказанное тогда отдавало ложью. Потому что война началась, как бы это ни звучало – с тотального презрения. И только с него. Мол, да что они там кроты донбасские понимают? И презрением бойня продолжилась. Ведь никто не раскаялся, никто не задумался – продолжили и продолжают убивать невинных матерей и их детей (что само по себе очень символично). До сих пор не прозвучало никаких заявлений, что «освобождение» свернуло не туда.

И тем инфернальнее это смотрелось, учитывая, что 27 июля, но уже в 2002 году, произошла трагедия на Скниловском аэродроме, когда истребитель врезался в толпу. Результат – 77 трупов, 543 пострадавших. И семьям погибших тогда – всей Украине – выражали сочувствие, соболезнования. Скорбели всем миром. Но вот с Горловкой произошло иначе – на киевском ТВ по ним никто не сокрушался, никто не жалел.

Потому что и тогда, и сейчас нужна была территория – но не люди. Лучше всего – зачищенная от любого присутствия территория. Всё по-нацистски. А люди? Кроты, от которых необходимо зачистить сепаратистскую землю. Убивали тогда, как и сейчас, не снаряды, а та ненависть, замешанная на презрение, с которой их посылали из пушек.

К сожалению, это продолжается до сих пор. И нет покаяния. Наоборот – черти ещё гуще, ещё плотнее, ещё активнее населяют Украину, когда слезинка ребёнка не значит уже ничего, вообще ничего. Впрочем, не слезинка даже, а жизнь. Целая жизнь.