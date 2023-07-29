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29 июля Молдова отмечает День Конституции. Основной закон страны был принят 29 июля 1994 года, когда парламентское большинство составляли умеренная Аграрно-демократическая партия и пророссийский блок Соцпартии и движения «Единство».

Мы вряд ли найдём хоть одну статью Конституции, не нарушенную правящим режимом Майи Санду. К примеру, Статья 1. «Республика Молдова – суверенное и независимое, единое и неделимое государство». А посольства США, Великобритании, представительство ЕС в курсе?

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Давно нарушены статьи 2 и 5 Основного закона, запрещающие узурпацию власти и устанавливающие принцип политического плюрализма. Здесь без комментариев. Многочисленные поклонники Майи Санду понимают, почему.

Грубо попрана нынешним режимом и статья 6, декларирующая принцип разделения властей. Это когда президент не вправе вмешиваться в дела судебной власти и указывать, на кого из её политических оппонентов заводить уголовные дела.

Статья 7 Конституции Молдовы неоднократно попрана нынешним составом Конституционного суда, неоднократно переписывавшего Основной закон в угоду действующей власти. «Конституция Республики Молдова является ее высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы», – гласит текст данной статьи Конституции РМ.

Статья 10, гласящая о единстве народа, о Молдове как «общей родине для всех её граждан», о том, что государство «признает и гарантирует право всех граждан на сохранение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности», как отмечает автор «Молдавского пистона», не сочетается со словами главы Минздрава Аллы Немеренко, оправдывающей врача, который (вроде бы в шутку) выразил желание расстрелять из автомата Калашникова пациентку за её незнание румынского языка.

Правящая в Молдове партия «Действие и солидарность» хочет избавиться от статьи 11, говорящей о постоянном нейтралитете Республики Молдова. Наконец, парламентское большинство из фракции «Действие и солидарность» самолично, в обход конституционной процедуры, переписало текст 13-й статьи, изменив название языка с молдавского на румынский.

А чему удивляться? Запад давно подал пример всему человечеству, похоронив и закопав международное право. Стоит ли удивляться, что шестёрки Запада, руководствуясь принципом евроинтеграционной целесообразности, используют конституции своих стран в качестве туалетной бумаги?