День Крымского сопротивления

24.02.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Чем дальше уходит в прошлое день драматических событий 26 февраля 2014 года, тем больше уродливых полипов и ракушек лепят к нему порошенковские пропагандисты. Через два дня Украина готовится отметить пятую годовщину «Дня крымского сопротивления российской оккупации, который изменил ход истории».

В этот день, по версии бандеро-меджлисовских политручков, 12 тысяч крымчан, включая крымских татар, в едином порыве, под жовто-блакитными прапорами и голубыми знамёнами с золотой тамгой рода Гераев, вышли на площадь Победы перед зданием Верховного Совета Крыма. И не просто, а с целью поддержать единство Украины и помешать республиканским депутатам сдать Крым с потрохами Северному Мордору.

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Версия геббельсят вступает в явное противоречие со здравым смыслом и реальными событиями 26 февраля 2014 года на пятачке у симферопольского «Пентагона», зафиксированными бесстрастными объективами десятков видеокамер и смартфонов. Впрочем, когда это подобные «мелочи» останавливали свидомых борзописцев с их сумеречным сознанием, завязшем в шароварном сюрреализме?

Как сообщила официальный бредогенератор Минстеця Эмине Джапарова, 26 и 27 февраля на площадке «Мистецького арсенала» в Киеве состоится большая сходка «авторитетов», чтобы обкашлять проблему «пятой годовщины оккупации Крыма». Ожидается прибытие европейских и американских «смотрящих», вроде пустопорожнего говоруна Курта Волкера, зам. генсека НАТО, бармалейских морд Джемилева и Чийгоза, «российского правозащитника» Полозова, а также лично Порошенко и даже интеллектуала Гройсмана.

Ограничиваться двумя днями киевских посиделок бандерлоги не намерены: болтать, так болтать. В их планах значится размазывание слёз горькой обиды по щетинистым мордасам на международных форумах Европарламента и Вашингтона вплоть до 5 марта.

19 марта хунтари планируют провести ещё один форум, но уже с участием госсекретаря США Помпео, не так давно озвучившего свою позицию по Крыму, греющую свидомые душеньки. Участие Помпео пока только предполагается, но хунтари облизывают его со всех сторон, желая заполучить столь крупного бобра к себе в гости.

Все эти мероприятия Джапарова почему-то назвала «тремя панелями». Например, «третья правозащитная панель», призванная ответить на вопрос «как ещё можно обезопасить жизнь людей в условиях оккупации».

Прозвучало чертовски пикантно. Перед внутренним взором моментально нарисовались топчущиеся у стены ярко размалёванные «крымские правозащитники» с пониженной социальной ответственностью, одетые в короткие юбки и ажурные чулки, вместе с их «мамкой» Джапаровой, представляющей живой товар лицом внезапно понаехавшей клиентуре.

Также Джапарова упомянула, что в вопросе «деоккупации Крыма» Украина «переходит от обороны к более активным мероприятиям». Это не очередная демонстрация слабоумия и отваги, связанная с переходом трёх лоханок ВМСУ из Одессы в Мариуполь, а ещё более идиотский план, разработанный какими-то умниками из штаба Порошенко.

Так, «порохоботы» с Петей во главе собираются ставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН, используя прецедент 1939 года, когда СССР был исключён из Лиги наций за объявление войны Финляндии.

В общем-то, это не новость, что Россию в последние годы хотят заставить плясать под дудку американцев их союзников в Совбезе ООН. Например, лишить права вето. В 2016 году, при жизни Виталия Чуркина, от французского и британского постпредов в ООН поступали предложения – лишить Россию права вето в Совбезе из-за её принципиальной позиции против «бесполётных зон» над сирийским Алеппо. Позиция России была железобетонная и основывалась на личном горьком опыте: как только в Совбезе ООН было достигнуто соглашение о «бесполётных зонах» над Ливией, светский режим Каддафи был свергнут, и в относительно благополучной стране-бензоколонке воцарился кровавый хаос.

Однако юридического механизма отстранения или ограничения полномочий одного из постоянных членов Совбеза ООН в Уставе организации не прописано. Теоретически это может произойти только в том случае, если все члены Совбеза, включая Россию, проголосуют за подобное решение. Правда, представить себе, что Россия станет голосовать против своего членства в Совбезе, можно только в состоянии белой горячки.

С другой стороны, белая горячка – давно уже штатная ситуация для Украины и её сильно пьющего президента.

Понятное дело, что Порошенко со всей своей хунтой будут цепляться за любую соломинку и искать прецеденты, включая откровенно идиотские, подбрасывая «ценные» идеи «западным партнёрам и союзникам». Вот только у «партнёров с союзниками», при всём желании помочь, есть чёткое понимание, что Порошенко – это не голова, и помощь Украине не равноценна дестабилизации Совбеза ООН.

Выступавший после Джапаровой программный директор «Крымского дома» Алим Алиев завлекал присутствующих посетить выставку «Удивительные истории Крыма», пообещав экскурсантам показать «редкие и неизвестные доселе материалы», рассказывающие о периоде от скифов и киммерийцев до крымских татар, и показать «их взаимодействие с материковой Украиной».

В общем, кому интересна тема похода Конана Варвара в Конотоп и Жмеринку за салом и вышиванками – добро пожаловать! Программный директор обещает фотовыставку и интерактивность.

Заметно, что с каждым годом бандеро-меджлисовская пропаганда всё больше и больше погружается в пучину алкоголического бреда, вытесняя из общественного сознания неприятные факты, связанные с потерей Крыма, заменяя их не просто вымышленными, но ещё и тщательно отполированными фальшивым свидомым героизмом.

Киевским пропагандистам неуютно. У них перед глазами результаты двух крымских референдумов, 1991 и 2014 годов, а также результаты голосования крымчан на последних выборах президента России. Постоянство этих показателей красноречиво говорит о том, что Крым оказался в составе России не случайно: не в результате «аннексии» или «оккупации» и не только потому, что майдауны в Киеве переборщили с насилием.

Воссоединение Крыма с Россией было вопросом времени. События конца февраля 2014 года – долгожданный момент, начиная с 1992 года, когда это время пришло.

Что касается даты 26 февраля – это и в самом деле день крымского сопротивления, только сопротивления наползающей бандеровщине и меджлисовскому экстремизму. И никак иначе.