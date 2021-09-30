День моря: Как украинские греты тунберг обвиняли Россию

30.09.2021 17:46 (Мск), Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

В последнюю неделю сентября в мире отмечается День моря. Это – одна из международных дат ООН. К ней обычно приурочены конференции учёных, политиков, экоактивистов – они обсуждают проблемы негативного влияния человека на морскую среду, безопасность морских перевозок, сохранения чистоты и биологического разнообразия морей.

Как известно, экологическая ситуация в Чёрном и Азовском морях, омывающие украинские берега, ухудшается год от года. Вместо того, чтобы честно взглянуть в лицо проблеме и решить, что предпринять для её решения, согнанная на онлайн конференцию в Киеве компания грантоедов выясняла вопрос «кто виноват?».

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Как и следовало ожидать, в повестку дня были выдвинуты не общие беды украинских морей, а ситуация с морской экологией Крыма, на которую, по мнению «исследователей» ужасающе влияет «российская оккупация» и связанные с ней факторы.

Примечательно, что сходкой «экологов» поставили дирижировать не профильных специалистов, а блеющего канализатора из гадюшника «КрымSOS» Тамилы Ташевой, упоротой путчистки, имеющей тесные связи с тандемом Джемилёва – Чубарова, ныне надрывающей пуп в качестве «смотрящей» от «меджлиса» за деятельностью потешного «постпредства президента Украины в АРК».

Это не первый случай, когда украинские греты тунберг рвут глотки, устраивают пляски с бубном, выпучивая глаза из орбит и размахивая руками, пытаясь привлечь общественное внимание к природе Крыма, понёсшей серьёзный ущерб в украинский период, а теперь якобы гибнущей от деятельности «российских оккупантов» и, особенно, в результате учений российских военных, развёрнутых на полуострове.

Повторять в 1001-й раз весь их псевдоэкологический бред не имеет смысла, остановимся на главных претензиях мелких грантоедов, перепеваемых ими на каждой сходке.

В результате деятельности «оккупацийной влады» в Крыму якобы происходят регулярные утечки нефти и нефтепродуктов в море; откачка артезианской воды приводит к подъёму солёной воды из глубин; всё увеличивающиеся объёмы канализационных стоков превращают море у крымского берега в отхожее место; под учебными бомбами российской авиации сотнями и тысячами гибнут дельфины, рыбёшки и симпатичные медузы; ненавистный Крымский мост мешает обмену воды между Чёрным и Азовским морями, так что катаклизм неизбежен.

Ясное дело, что все эти байки из склепа не подкреплены научными фактами, а являются надёрганными и доведёнными до абсурда пропагандистскими глупостями из речей Джемилева о страшных страданиях Крыма, с 2014 года лишённого его забот и внимания.

Не то чтобы заявления украинских «экологов» полностью лишены основания, однако не следует забывать, что все главные экологические, экономические и инфраструктурные проблемы российского Крыма уходят корнями в 22-летний период украинской оккупации полуострова, во время которой Киев занимался целенаправленным грабежом и разрушением системы жизнедеятельности автономии с целью выдавливания русского населения полуострова за его пределы.

Канализационные стоки в море – один из тех пунктов, когда украинская «незалежная влада» несёт прямую ответственность за ухудшение экологической ситуации на полуострове через два десятилетия бездействия и недофинансирования.

Невиданную ранее добычу артезианской воды в Крыму Киев мог бы решить одним махом, восстановив подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Но, как мы знаем, бандеровцы предпочитают получить Крым безлюдным и убитым, чем признать право выбора 2014 года за его жителями и продолжать подавать воду по СКК.

Понятно также, из чего рождаются сногсшибательные сведения про «разливы нефти» в районах добычи на крымском шельфе. Типичный синдром Семён Семёныча Горбункова «на его месте должен быть я».

Если нефтью и газом на крымском шельфе распоряжаются не украинские рвачи и деляги, значит, экология полуострова в опасности!

Ну, а собственную бесхозяйственность и преступную халатность всегда проще списывать на других. Мол, «при Украине такого не было».

А теперь немного расскажем о том, как видят реальные, а не выдуманные, угрозы Чёрному и Азовскому морям настоящие учёные и экологи из исследовательской миссии Программы развития ООН (UNPD), опубликованной накануне Дня моря-2021.

Заметим также, что угрозы эти общие, связанные с деятельностью всех причерноморских государств и климатическими изменениями.

Что касается Украины, учёные видят несколько неотложных проблем, грозящих потерять моря как источник биоресурсов и отдыха в обозримом будущем.

1.Чёрное море загажено мусором в два раза сильнее Средиземного.

По данным UNPD, 83% этого мусора состоит из пластиковых пакетов, ПЭТ бутылок, упаковок и т. д.

Под воздействием солнечного ультрафиолета и температурных колебаний куски пластика разлагаются на микропластик, который устилает дно моря и даже пронизывает толщу воды. Опасность в том, что микропластик уже становится частью метаболизма морских животных и растений, губительно влияя на их жизнедеятельность. Соответственно, употребление в пищу растений и животных, содержащих микропластик, может нанести вред и человеку.

Решение тут может быть одно: раздельный сбор мусора и его переработка, а также серьёзные штрафы для любителей свинячить.

2.Море убивают отходы промышленности и сельского хозяйства.

По данным издания «Экология предприятия», заводы Мариуполя ежегодно сливают в Азовское море около 900 млн тонн промышленных отходов. 87% этой дряни приходится на металлургический комбинат «Азовсталь», главным владельцем которого является украинский олигарх Ринат Ахметов.

В целом украинские предприятия, расположенные в прибрежной зоне Азовского моря, ежегодно сбрасывают в его воды более 1000 тонн соединений железа, 300 тонн нефтепродуктов, 150 тонн фенолов, около 70 тонн солей цинка, 200 тонн соединений меди и свинца. В прибрежной азовской воде концентрация нефтепродуктов выше нормы в 2-7 раз, фенолов и соединений фосфора – в 5 и 10 раз.

Серьёзной угрозой экологии Азовского моря являются шлаковые отвалы (отходы металлургии), которые с каждым днем накапливаются и имеют губительное влияние как на состояние местной флоры и фауны, так и на здоровье людей. Ядовитую шлаковую пыль смывают талые воды и дожди, загрязняя море. Растворимые компоненты шлака во взаимодействии с морской водой превращаются в опасные соединения.

Окружающая среда в радиусе 200 км от шлаковых отвалов отравлена и это указывает на экологическую катастрофу Азовского моря.

В акватории Одесского залива некогда затонуло судно, и с ним – сотни тонн пестицидов. Их удалось поднять на поверхность, но переработкой никто не занимался – дуст просто складировали на склонах Хаджибейского лимана. Вся эта медленно разлагающаяся дрянь стекает в море, попадает в почву и в организмы животных и людей, однако власти ровным счётом ничего не предпринимают, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Помимо ДДТ, окрестности лимана отравляют промышленные стоки и нитрат аммония, превышающие предельно допустимую концентрацию в десятки раз.

Одесские экологи считают этот вопрос политическим и утверждают, что лицензирование предприятий Министерством экологии Украины – коррупционная кормушка, вокруг которой кормятся мошенники, а утилизация опасных отходов ведётся только на бумаге.

Очевидно, что вопрос воздействия на совесть украинских олигархов и коррумпированных чиновников (а других Украине не завезли), чрезвычайно мутный и может быть решён только с коренным изменением государственной системы.

3.Цветение водорослей.

В 2020 году море в районе Одессы и южнее (но не в Крыму) цвело так, что процесс был заметен из космоса. Это далеко не первый подобный случай, причиной которого является сток азото- и фосфоросодержащих промышленных отходов, включая те, что несёт с собой в Чёрное море Днепр.

Цветение водорослей приводит к резкому дефициту растворенного в воде кислорода, за которым следует массовый мор рыбы и других организмов. Мёртвая биомасса оседает на дно и догнивает уже там, забирая остаточный кислород, в результате чего в море образуются обширные мёртвые зоны.

Ещё одним последствием неконтролируемого роста бурых микроводорослей являются «красные приливы» (динофлагелят). Особое «удовольствие» при этом испытывают отдыхающие, вынужденные дышать зловонием вместо приятного морского бриза. Помимо зловония, токсины, выделяемые «красным приливом», опасны не только для морской фауны, но и для людей.

Несложно догадаться, что ликвидировать эту проблему в современных украинских реалиях – невозможно.

4.Изменение солёности морей.

Еще одна важная актуальная проблема – серьезное поднятие солености Азовского моря. Исследования показывают, что, в течение последних 5 лет этот показатель вырос с 8 до 16 промилле.

Специалисты связывают это явление, во-первых, с испарением воды в результате длительной жары, во-вторых – с пересыханием рек Кубани и Дона, впадающих в Азовское море. Именно поэтому оно пополняется преимущественно из Керченского пролива, и эта соленость начинает влиять и на Черное море.

Это – естественный процесс, который, в частности, приводит к изменению фауны: из Черного моря в Азовское мигрируют новые виды, а эндемики (например, бычок) вымирают.

Влиять на макроклимат человек всё ещё не научился, но уж во всяком случае, в изменении солёности Азовского моря виноват не Крымский мост и не клятые москали, а глобальное потепление.

5.Нашествие медуз.

Потепление климата также способствует взрывному размножению медуз в Азовском море. В последние годы ледового покрова в Азове нет, так что большинство медуз выживает и продолжает плодиться с наступлением тепла. Помимо выживших, популяцию медуз пополняют «гости» из Чёрного моря.

Кроме того, хищнический вылов рыбы украинскими браконьерами нарушает баланс пищевой цепочки Азова, при котором медузам достаётся больше планктона.

Медузы никак не вредят экологии моря, однако исследователи отмечают, что браконьеры добились своего: в последние годы в их сети ловятся только медузы, что положительно влияет на сохранение рыбных ресурсов моря без помощи водной полиции, рыбного патруля или украинских пограничников.

6.Высыхание лиманов.

Особенно тех, которые отделились от моря и водообмен с ним нарушен. Связано как с потеплением климата, так и с хозяйственной деятельностью человека.

На место высохших лиманов наступают солончаки, с мест уходит живность, а качество жизни и без того нищего населения Украины снижается из-за сокращения сельскохозяйственных земель и утраты отхожих промыслов, вроде вылова рыбы.

В настоящий момент на Украине под угрозой деградации из-за высыхания лиманов находятся несколько районов, но особо острая обстановка сложилась в Тарабунарском районе Одесской области.

Ситуация такова, что исчезают не только закрытые водоёмы, но и крупные водные артерии, вроде Южного Буга, а в окрестностях Днепра цветут водохранилища, создавая проблемы с водопользованием у местного населения.

По мнению специалистов, решить этот вопрос можно по крымскому рецепту, когда трубопроводные части Российской армии проложили десятки километров трубопроводов и построили насосные станции с водными накопителями для перетока воды из заполненных водохранилищ в обмелевшие от засухи водоёмы.

Сегодня имеем что имеем: Крым получил собственную воду, острота водного дефицита для населения снята, тогда как на юге Украины подобные проблемы решать некому.

7.Резкий дисбаланс привычной экосистемы моря приводит к процветанию инвазивных видов животных.

Наиболее ярким примером тому служит укоренение в Чёрном море хищного моллюска рапаны, уничтожившего за полвека под корень многих черноморских эндемиков, а теперь поставившего под угрозу популяцию мидий, от которых зависит фильтрация и очистка морской воды.

В последнее время над экологией Чёрного моря нависла страшная угроза – нашествие гребневиков – медузообразных тварей, нечувствительных к загрязнениям и не имеющих естественных врагов.

Гребневики со страшной силой размножаются, забирая планктон у рыб и других морских животных. Если кого-то интересуют причины, почему в Чёрном море в десятки раз сократилась добыча промысловых рыб – то вот вам и ответ. Исчезновение рыб влечёт за собой и исчезновение морских птиц.

К нам гребневики попадают, путешествуя из Атлантики через Босфор на днищах коммерческих судов.

Как бороться с этой напастью – пока неизвестно. Скорее всего, одолеть гребневика помогут целенаправленные методы биологической войны, для чего необходимы усилия всех причерноморских государств. От состояния вражды и распрей не выиграет никто, кроме гребневика, который, к слову, теперь уже всерьёз угрожает экосистеме Каспийского моря.

На этом фоне притянутые за уши украинские «экологи» зорко фиксируют экологические проблемы в Крыму из родного погреба, но при этом в упор не замечают реальных угроз у себя под носом. Даже тех, которые украинское государство способно решить самостоятельно, если бы это было нужно хоть кому-нибудь из власть предержащих. Интересно, что должно случиться, чтобы «самостийники» прекратили бороться «за экологию и права человека в Крыму» и взялись за свои прямые обязанности, начиная с уборки помоек и утилизации опасных отходов? Задача для бронетанковых войск…