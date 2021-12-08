«День национального позора и унижения». На Украине оценили переговоры Путина-Байдена

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Новости Украины

Вчерашние переговоры Джо Байдена и Владимира Путина стали «днем национального позора и унижения» Украины, заявил в своем блоге экс-боевик нацбата «Азов» и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Недовольство украинского националиста, прежде всего, вызвали заявления руководства США, в которых ничего не говорилось о прямой военной поддержке Киева силами американцев или НАТО.

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«Кто там ближе из дипломатов к президенту США Джо Байдену – передайте: пусть решительно в задницу себе засунет экономические санкции против РФ, которые он пообещал ввести в случае полномасштабной агрессии Кремля против Украины», – негодует Мосийчук.

Он обращает внимание, что «за полчаса после завершения переговоров Байден-Путин из оборонного бюджета США убрали даже упоминания о санкциях по «Северному потоку-2».

«Ну что, сынку, помогли тебе те янки?» – комментирует националист.

Не меньшее раздражение у него вызвало известие о том, что Байден будет звонить Владимиру Зеленскому лишь в четверг.

«Белый дом указал место на входном коврике президенту Зеленскому… Сначала Байден проведет консультации со своими союзниками по НАТО, а уже потом доведёт результаты договоренностей которые будет обязан выполнить Зеленский», – пишет Мосийчук.

Он уверен, что Вашингтон будет навязывать не выгодный для Киева сценарий.

«День национального позора и унижения. Самое главное! Белый дом заявляет, что поможет Украине с реализацией Минских соглашений! То есть, США будут принуждать Украину к миру на условиях Кремля!» – возмущен Мосийчук.