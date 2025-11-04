Есть те, кто относится ко Дню народного единства как к очередному выходному. Они забывают, что в этот день произошло величайшее событие для каждого человека, живущего в России, событие, сопоставимое с победой в Великой Отечественной войне. Ведь в этот день более чем 400 лет назад Москва была освобождена от иностранных интервентов.

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, руководитель центрисполкома движения «Донецкая Республика», глава исполкома Донецкого отделения партии «Единая Россия».

И произошло это благодаря воле народа, который сплотился вокруг одной цели — положить конец многолетней смуте в стране. Второе народное ополчение не просто пошло за Мининым и Пожарским, оно встало на бой за будущее свое и своих потомков. Люди по примеру Минина жертвовали на восстание последнее. Благодаря русскому народу на престол взошли Романовы, чье правление продлилось около трех столетий.

Учрежденный в начале XXI века праздник назвали Днем народного единства, потому что Минин и Пожарский смогли поднять народное восстание и вернуть государственный суверенитет Русскому царству. Они выбили из страны польские войска и выдворили представителей пятой колонны, которые сеяли смуту.

Сегодня история повторяется. Смута 1990-х годов, спровоцированная распадом Советского Союза, для Донбасса закончилась только в 2014 году. Организация народного сопротивления стала для нас началом пути домой. Россия через события в Донбассе укрепила свой государственный суверенитет и дала ответ на экспансию Запада, расширявшего свои границы с помощью НАТО.

За четыре века в действиях Запада мало что изменилось. Он стоял за теми, кто свергнул законную власть на Украине и поставил во главе страны своих марионеток. А сегодня, дергая их за ниточки, этот кукловод посылает десятки тысяч украинцев на верную смерть.

Донбасс стал маркером, определяющим понятия «свой» и «чужой». Из-за событий в Донбассе в России началась зачистка современной пятой колонны. Ведь из страны сбежал не только Чубайс и пять бывших вице-премьеров, которые в прошлом играли на руку Западу.

Сбежало подавляющее большинство так называемой оппозиции, которая разлагала общество изнутри. Продажные политики, музыканты, пропагандисты, журналисты и бизнесмены собрали вещи и покинули страну, чтобы продолжать лить грязь на Россию где-то за бугром, отрабатывая полученные от Запада 30 сребреников.

Пятая колонна сегодня действует не столько внутри, сколько за пределами России. Она просто не может существовать без организации и спонсорства коллективного Запада. Собственно, как и 400 лет назад, когда благодаря поддержке извне сформировался боярский заговор и Лжедмитрий I взошел на престол.

Когда с началом СВО лжепатриоты и те, кто тихо ненавидел Россию, молча вынашивая план развала России, ринулись за границу, в России остались те, для кого страна важней «Нетфликса» и чуждых нам ценностей. И смута 1990-х годов, и разворачивающиеся сейчас события показали, что «бумеры», джинсы и жвачки не имеют никакого значения — гораздо важнее то, что происходит в нашем государстве. Это поняла даже традиционно аполитичная молодежь, осознавшая, что все, о чем нам вещали с Запада, — обман и пустышка.

Очень важно уметь извлекать уроки из своей истории. Только так мы сможем противостоять коллективному Западу, который не снова и снова пытается ослабить Россию и лишить ее места на мировой политической арене, а нас превратить в оболваненных марионеток, слепо выполняющих его волю. Этого нельзя допустить.

С Днем народного единства! Помните, что сила всей России — в нашей сплоченности, а наша сила — в «Единой России»! И в следующем году на выборах мы это докажем!