День «незалежности» ВСУ отметили дебошами и грабежами
Прошедшие на прошлой неделе День государственного флага и День независимости Украины ознаменовались рядом преступлений и инцидентов со стороны украинских боевиков в отношении мирного населения на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Так, 24 августа пятеро военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ устроили погром в магазине «Абрикос» на улице Мира, 1 в населенном пункте Счастье.Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы», – рассказал Филипоненко.
«25 августа в населенном пункте Новоайдар военнослужащий разведвзвода 46-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением дежурным транспортным средством «Урал-4320» и протаранил гражданский автомобиль марки Daewoo», – добавил офицер пресс-службы.
Филипоненко также отметил, что пьяный ВСУшник скрылся с места ДТП, оставив без помощи пострадавшего водителя.
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