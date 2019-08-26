26.08.2019, Луганск, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Происшествия, Украина
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День «незалежности» ВСУ отметили дебошами и грабежами

Прошедшие на прошлой неделе День государственного флага и День независимости Украины ознаменовались рядом преступлений и инцидентов со стороны украинских боевиков в отношении мирного населения на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так, 24 августа пятеро военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ устроили погром в магазине «Абрикос» на улице Мира, 1 в населенном пункте Счастье.Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы», – рассказал Филипоненко.

«25 августа в населенном пункте Новоайдар военнослужащий разведвзвода 46-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением дежурным транспортным средством «Урал-4320» и протаранил гражданский автомобиль марки Daewoo», – добавил офицер пресс-службы.

Филипоненко также отметил, что пьяный ВСУшник скрылся с места ДТП, оставив без помощи пострадавшего водителя.

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