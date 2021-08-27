«День независимости» Молдовы: Торжество русофобии и прорумынского национализма

27.08.2021 08:00 (Мск), Кишинев, Алексей Логофет

Новости Украины

27 августа в Молдове отмечается «День независимости». Многие жители этой страны, включая искренних друзей России, с радостью отмечают этот праздник, забывая, какие смысловые идеи в него были заложены.

Все национальные движения в республиках бывшего СССР, чьи идеи восторжествовали в августе 1991 года, исповедовали идеологию украинского поэта 20-30-х годов Миколы Хвылевого: «Геть від Москви!». Молдавия не была исключением: «Народный фронт», который сформировала вся обласканная Советским Союзом молдавская национальная элита, повторял в своих лозунгах весь набор антисоветских перестроечных штампов об «империи зла», «депортациях», «голоде», «русификации» и прочем.

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Но в национал-шовинистическом движении Молдавии существовала ещё одна составляющая – прорумынская. Первым требованием националистов, помимо государственного языка, была замена кириллического алфавита молдавского языка на латиницу. В качестве своего флага националисты использовали румынский триколор, который впоследствии и стал государственным флагом Республики Молдова, с единственным отличительным элементом – изображением орла, который опять же валашского, а не молдавского происхождения.

Ещё до провозглашения независимости, в 1990 году в молдавские школы вместо истории Молдавии был введён предмет «История румын». Для школ был напечатан учебник с соответствующим названием, впервые изданный румынским историком Петре Панаитеску в 1942 году – в самый разгар нацистской диктатуры Антонеску. Улицы в Кишинёве были переименованы в честь румынских городов, событий из румынской истории и румынских исторических деятелей, которые к исторической Молдове вообще не имели никакого отношения: в частности, валашских князей Мирчи Старого и Михаила Храброго.

В качестве учебного курса был введён предмет «История румын». Улицы в Кишинёве были названы именами румынских городов или румынских деятелей, которые никакого отношения к исторической Молдове не имели. Дошло до полного абсурда – в качестве первого национального гимна «независимой» Молдовы была введена композиция «Пробудись, румын!», тремя годами ранее ставшая национальным гимном Румынии!

Декларация ненависти и реваншизма

«Декларация о независимости Республики Молдова», принятая 27 августа 1991 года молдавским Верховным Советом по требованию опьянённой площадной толпы, самовольно провозгласившей себя «Великим национальным собранием», представляет собой откровенно истеричный текст, напичканный русофобией, антисоветизмом и румынским национализмом, поражающий своей вопиющей безграмотностью. Молдаване, совершенно в духе «древних укров», объявлялись «народом с тысячелетним прошлым» (хотя историки относят процесс складывания молдавской народности не ранее чем к 12-му веку).

Документ признаёт «акты расчленения национальной территории» 1775 (присоединение Буковины к Австрии) и 1812 годов (вхождение Бессарабии в состав России) «противоречащими историческому и национальному праву и юридическому статусу Молдавского княжества и аннулированными всем историческим развитием и свободным волеизъявлением населения Бессарабии и Буковины». «Издавна населенное молдованами (так в русском тексте. – А.Л.) Заднестровье» провозглашается «составной частью исторической и этнической территории нашего народа» (при том, что в левобережной части Молдавской ССР, никогда не входившей в молдавское княжество, молдаване составляли не более 30% населения).

Пакт о ненападении, заключённый между СССР и Германией от 1939 года в цитируемом нами документе объявляется «недействительным с самого начала» (при этом упускаются из виду Парижские соглашения 1947 года, согласно которым Румыния признала границу по реке Прут). Территории «Бессарабии, Буковины и области Херца» признаются «насильственно захваченными», тем самым провозглашаются притязания на Черновицкую и большую часть Одесской области Украины. В связи с этим весьма странно будет лицезреть на торжествах в Кишинёве в честь принятия этой декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Осуждая образование Молдавской ССР 2 августа 1940 года, «декларация о независимости Молдовы», тем не менее, ссылалась на акты, принятые Верховным советом МССР, в частности, «Закона о функционировании языков» от 31 августа 1989 года, где провозглашается «молдавско-румынская языковая идентичность», декларирует государственный статус румынского языка. При этом в законе от 1989 года, положившем начало политической забастовке на всех крупных предприятиях республики и сыгравшем впоследствии свою роль в самоопределении Приднестровья и Гагаузии, в качестве государственного значится всё-таки молдавский язык.

Половинчатые меры сторонников молдавской государственности

Курс на объединение с Румынией стал первой идеологией руководства «независимой» Молдовы во главе с тогдашним президентом Мирчей Снегуром и руководством парламента. Изменить этот курс заставил только позорный провал попытки силового усмирения Приднестровья и Гагаузии, для которых и триколор, и румынский язык на латинской графике вызывают ассоциацию с оккупационным нацистским режимом Гитлера и Антонеску в 1941 – 1944 гг.

В трезвеющем после бурного похмелья молдавском обществе начинается отказ от агрессивного румынизма. К середине 90-х берут верх сторонники молдовенизма, выступающие за независимое и самостоятельное Молдавское государство. Это продемонстрировали и выборы в молдавский парламент 1994 года, когда большинство получили Аграрно-демократическая партия и левый блок, сформированный из Социалистической партии и Интердвижения «Единство». С этим был вынужден считаться и президент Снегур.

Принимается новая Конституция, провозгласившая нейтралитет Молдовы и молдавский язык на латинской графике в качестве государственного. Вместо гимна «Пробудись, румын!» вводится новый гимн на стихотворение молдавского поэта Алексея Матеевича «Наш язык». Эти корректировки национального курса страны позволяют убедить Гагаузскую Республику согласиться на вхождение в состав Молдовы на правах национальной автономии.

Тем не менее, остался нетронутым триколор румынского образца в качестве государственного флага. Провалились попытки введения курса «История Молдовы» вместо «Истории румын»: преподаватели университетов и лицеев, в своём большинстве румыно-унионисты, с помощью студентов и лицеистов заблокировали всё движение в центре Кишинёва. Таким же провалом завершилась попытка ввести обязательное изучение русского языка со второго класса. В результате вместо «Истории Молдовы» в качестве компромисса был введён предмет со странным названием «Интегрированная история», но и он уступил место «Истории румын», возвращённой прозападным руководство, которое пришло к власти на гребне «мини-майдана имени Натальи Морарь» в 2009 году.

А затем в игру вступил Конституционный суд, состоящий после 2009 года из граждан Румынии и превратившийся в орган произвольного толкования Конституции. В 2013 году Конституционный суд по запросу депутатов-румыноунионистов провозгласил приоритетность «Декларации о независимости» перед Конституцией страны. Тем самым, согласно решению КС, государственный язык должен называться румынским, а Парламент обязан внести в Конституцию соответствующее изменение.

Безоговорочная капитуляция правобережной Молдовы перед румыно-унионизмом

Однако в «десятых» годах большинство населения Молдовы всё ещё исповедовало молдовенизм. Игорь Додон победил на выборах в 2016 году, обещая вернуть в школы «Историю Молдовы». Додон позиционировал себя как молдовенист. При его содействии действительно была издана трехтомная научная монография «История Молдовы», был снят документально-игровой фильм с соответствующим названием, проведена одна за четыре года научная конференция. Этим всё и ограничилось. Зато перестал существовать Институт международных отношений Молдовы – последний научный форпост молдовенистов на правом берегу Днестра.

Однако этим дело и ограничивалось. Игорь Додон добровольно свыкся с функцией президента без полномочий. Последними актами капитуляции Додона и социалистов стали коалиции сначала с блоком «ACUM» во главе с Майей Санду, затем с Демократической партией. Партия социалистов своими голосами одобряла назначения на пост министров образования в коалиционных правительствах румыно-унионистов Лилиану Николаеску-Онофрей и Игоря Шарова (автора одного из первых учебников по «Истории румын»). О возвращении в школы предмета «История Молдовы» никто не вспомнил. Это стало одним из факторов поражения Игоря Додона и Партии социалистов на президентских и парламентских выборах.

Первым же действием нового президента Майи Санду – замена на сайте президентуры названия языка с молдавского на румынский. В апреле этого года, выступая в Страсбурге, Санду заявила, что в Конституции необходимо заменить молдавский язык на румынский, и выразила надежду, что это сделает новый состав парламента.

А на прошлой неделе с призывом внести в Основной закон румынский язык в качестве государственного выступила Академия наук Молдовы – один из заповедников румыно-унионизма.

«Восстановление правильного названия нашего языка до законодательной нормы положило бы конец бесконечным ненужным дискуссиям вокруг этого вопроса, всем спекуляциям, которые продолжались десятилетиями, улучшило бы имидж нашей республики во всем мире и обеспечило бы процесс Европейской интеграции», – говорится в обращении.

Для того, чтобы внести в Конституцию соответствующее изменение, партии «Действие и солидарность» не хватает всего-навсего четырёх голосов. Думается, они легко найдут эти голоса в партии Илана Шора путём давления и подкупа, тем более, когда к этому процессу подключится официальный Бухарест.

Фактически сторонники молдавской государственности и независимости проиграли свою войну на правом берегу Днестра. Этнические молдаване, проголосовавшие в своей массе за Майю Санду, продемонстрировали, что самобытность их истории и языка – не в числе их приоритетов. О капитуляции перед румыно-унионистами заявила и башкан Гагаузии Ирина Влах, заявившая, что она «учит румынский язык», и призвавшая к его всеобщему изучению в автономии. За это она удостоилась острой критики со стороны предыдущего главы Гагаузии Михаила Формузала и целого ряда представителей гагаузской общественности.

Последним форпостом сопротивления румынской политической и духовной экспансии остаётся Приднестровье – регион, где идеология молдавской самобытности стала одним из столпов самоопределения. Приднестровье – это единственный регион в мире, где в школах учат молдавский язык и историю Молдовы, а в университете уже без малого 30 лет работает кафедра молдавской филологии. Если со стороны руководства ПМР будет проявлена соответствующая воля и заинтересованность, Приднестровье вновь, как и в начале 90-х годов, может стать точкой притяжения сторонников молдовенизма, в том числе живущих на правобережной Молдове.