День независимости от здравого смысла. 27 лет расточения и уничтожения Украины

24.08.2018Игорь Плисюк, журналист, Украина

Да, молодой человек. Я вовсе не случайно вынес в заголовок этого «праздничного некролога» название статьи, которую мой добрый приятель и земляк Анатолий Вассерман написал буквально накануне того самоубийственного декабрьского референдума 1991 года, что положил начало погружению Украины во тьму и разорение.

Уже тогда было понятно: отделение УССР от Союза, а фактически, прежде всего, от России, выгодно кому угодно, кроме граждан новоявленной самостийной державы, что и подтверждается нынешним катастрофическим её положением. Судите сами…

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Тогда – пропагандисты украинского сепаратизма (ибо отделение части страны именно так и называется!) рассказывали нам о том, как хорошо мы заживем, ведь УССР была самой процветавшей республикой Союза, сочетая в себе мощный промышленный комплекс, богатейшие и освоенные земельные угодья

с великолепным научно-практическим потенциалом и высококвалифицированными кадрами да крайне выгодным геополитическим положением на пересечении мировых торговых путей. Дескать – как отделимся, так и заживем богато и вольно, перестав кормить всяких «оккупантов». О том, что и все эти блага были накоплены и созданы как раз за счет пребывания и приращения земель да вложения в них огромных средств (не говоря уж о крови солдатской да заселения колонистами не только со всей страны, но и Европы) в составе и Российской империи, и Союза, незалежники предпочитали лукавить, называя все эти годы и столетия временами «российской оккупации». И тупой хуторянский лозунг «Москаль съел твоё сало!» стал девизом разрыва и общей державы, и связей не только семейных, братских, но и экономических.

Не стану я здесь пересказывать вам всю печальную историю расточения нажитого трудом наших предков. Сами все это наблюдали и наблюдаете. Итоги же – полное уничтожение всего имперского и советского наследия. Гибель промышленности, флота, сельского хозяйства и науки. Уменьшение народонаселения с 52 миллионов человек до 42 (в лучшем случае, и не считая ни Крыма, ни Донбасса). Разумеется, все это можно назвать модным ныне словечком «декоммунизация», но тогда будет логично внести в число её достижений разгром пусть и не идеальной, но неплохо работавшей системы здравоохранения, просвещения и социального обеспечения. И – задать резонный вопрос в свете нынешнего спича президента Порошенко о «разрыве оков Российской империи и Советского Союза»: а как насчет всех тех огромных земель Новороссии и Слободжанщины да Волыни, что были отвоёваны и присоединены империей? И что делать с наследием «проклятого совка» – той же Новороссией, Донбассом, Галицией, Бессарабией, Закарпатьем и Крымом?! Ведь их-то «пришили» к УССР как раз «советские оккупанты»! И нет ли в этом призыве главаря хунты крамольного сепаратизма?

Одним словом, уничтожили и разворовали наши «творцы самостийной державы» все то, что досталось ее народу от предков. И лучшее из наследия похоронено и расточено, а худшее – превратило её за кратчайший в историческом масштабе отрезок времени в олигархически-феодальное образование на карте Европы. Той Европы, в которую нас обещали ввести как равноправного члена ЕЭС. Только тому и даром не нужна сия «серая зона», где правят вороватые неофедалы, бушует гражданская война да резвятся банды неонацистов, уничтожающие своих же вчерашних сограждан на Донбассе, грабящие села, отнимая у крестьян урожай да промышляющие рэкетом и погромами в городах. И это – только начало стремительного распада социума и государства, заложенного в декабре проклятого 1991 и ускоренного двумя деструктивными майданами 2004 и 2013–14…

Превратившись в «больного человека Европы», нынешняя Украина стала не только плацдармом и оплотом против России, но и колоссальной проблемой для всей Европы! А сало… Сало везут к нам из Польши!

Так что – хочется мне напоследок напомнить нашим главарям хунты нехитрый урок истории: все, кто на этой земле шли путем предательства да братоубийственной розни, кончали свой путь скверно. От Иуды-Мазепы – до палачей Петлюры, Коновальца, Шухевича и Бандеры. Те, кого Порошенко и компания сделали своими кумирами, прокляты были и Богом, и народом Украины. И путь их ведет к пропасти да позорной гибели. С чем вас и поздравляю! Пишите завещание, панове-добродии…