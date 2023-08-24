День независимости превратился в поминальный – откровения львовского пропагандиста

Анатолий Лапин.  
24.08.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


За 32 года существования Украина доказала полный крах своего государственного строительства.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский пропагандист и отпетый русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За 32 года существования Украина доказала полный крах своего государственного строительства. Об этом в...

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По словам Дроздова, украинцы дожились до того, что день независимости превратился в траурный поминальный день.

«Это такая действительность, когда празднование дня независимости твоего государства является днем поминальным. А если так, то это – лучший итог всего того, что делалось 32 года. Конечно, я сейчас тоже могу впасть в хорошую лирику, в пафос… и сам знаю, что такие жанры, как дифирамб, панегирик или ода – это очень легкие к исполнению жанры. Это легче, потому что тяжелее быть честным с собой, а я как раз такие дни, как сегодня, когда ты переосмысливаешь даже не год, а почти целую свою жизнь, то там совсем другие у меня включаются рецепторы, и мне за этой высокой стеной патетики уже не спрятаться от разговора о том, что мы имеем на 32-м году своей государственности.

Когда мы смотрим, как свои дни своих независимостей празднуют целая куча европейских стран, то это – лучшее доказательство того, что мы настроили, чтобы сейчас наш праздничный день был с очень соленым привкусом поминальности. Я от этого убегать не собираюсь. Может быть, кто-то хочет на один день закрыть глаза, оглянувшись вокруг, и за хорошей комбинацией синего и желтого цвета спрятать свою собственную ответственность за причастность к полному краху государственного строительства, то я этого делать не буду», – высказался русофоб.

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