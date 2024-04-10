День освобождения Одессы. Как нацистов напугал «праздничный салют»

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Для начала взгляните на фотографии — Аллея Славы в День освобождения Одессы от фашистских захватчиков — сегодня и в прежние годы.

В рамках вечности — вчера.

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Утопающий в цветах Вечный огонь еще три года назад, и пустынная территория с разбитыми, залитыми красной краской («кровью») мемориальными досками… и ладно бы Городам-героям — Севастополю, Ленинграду и т. д. (там теперь «орчатня»), но и над останками солдат оборонявших Одессу. Нет больше, уничтожено.

Даже мэр Труханов, еще год назад поздравлявший одесситов с великим праздником с Аллеи Славы, хотя и сравнивающий фашистов с «рашистами», теперь даже так не сделал. Что, стыдно? Стыдно внукам этих солдат в глаза смотреть?

Еще важный момент.

Постоянные читатели «ПолитНавигатора» могут помнить, как в прежние, формально мирные годы, ни одно праздничное мероприятие в Одессе — 10 Апреля или 9 Мая — не обходилось без аусвайс-контроля, унизительных досмотров граждан с цветами, полной свободы действий гитлерюгенда и нацистов матерых, избиений людей, включая стариков. Последних, понятное дело, прессовали на правах оккупантов — ведь только «вата недобитая» может притащить к памятнику условную гранату. И вот от них — от нас! — нежных нацистов полицаи якобы и охраняли.

Сегодня же, смотрите, как изменилась риторика:

«Вероятность нанесения воздушных ударов в знаковую для одесситов дату высока. Поэтому в этот исторический день, отдавая дань уважения подвигу Героев, которые защищали родную землю от нацистских оккупантов, призываем не терять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать скоплений возле памятных мест и реагировать на сигналы воздушной тревоги», — заявил накануне праздника замначальника ГУ Нацполиции в Одесской области Денис Захарченко.

Понимаете, они «недобитую вату» от вражеских ракет защитить собрались. К слову, ранее нацистские паблики напрямую заявляли — «рашисты будут бить по мемориалам». Удобно же — и панику посеять (куда уж больше!), и сделать так, чтобы меньше народа пришло.

Однако на этот раз пропагандистская шваль над ветеранами и их потомками не глумилась, Георгиевские ленты на Вечном огне не жгла, и людей, чтящих священную дату, не оскорбляла.

Но, повторюсь, это была такая игра для себя. Ведь, несмотря на то, что ни один человек, посетивший мемориалы — а их в городе все еще много — не пострадал, а мэр с опричниками и вовсе бесстрашно объехал все, пропагандисты выкручивались следующим образом:

«80 лет как освободили Одессу от румын и нацистов. Сегодня нас ожидаемо поздравило Кремлевское чудовище, все утро долбя по Одессе всем чем можно. Любит круглые даты. Думаю, весь день такой будет, — написал местный пропагандист Дмитрий Бакаев, героически уточнив. — А вдруг е…анет, засыплет обломками и приедут коллеги журналисты, а из-под плиты торчит моя нижняя часть тела без трусов?» (не спрашивайте — других не бывает).

Отметилась и его коллега Алена Балаба, как раз и спалившая 10 Апреля 2014 года Георгиевскую ленту и призвавшая жечь людей в Доме профсоюзов:

«У русни началось победобесие по графику. С «днем освобождения Одессы». Сбилась со счета, какая тревога за ночь и утро, и что бахает. Ну, ок. Все равно наши козаки все их мерзкие ракеты и шахеды сбивают» (это было преждевременное заявление).

Заголовки же пестрели устрашающими словами:

«Над Одессой идет воздушный бой», «Враг атакует различными ракетами», «В городе мощные взрывы — все в укрытия!».

Где-то так и было, начиная с предрассветных часов. По версии оперативного командования «Юг», «враг продолжил методичный террор Одесщины. Снова атаковал ракетами из временно оккупированного Крыма. Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре».

Речь, как может уже быть известно, идет о попадании по Ильичевскому порту, в частности, по железнодорожному мосту (был поврежден ракетой РФ еще несколько дней назад, однако движение быстро восстановили), служащему переправой для военной техники и прочих «деталек Lego» для дронов. Этот мощнейший взрыв и разбудил жителей Одессы и области на рассвете — теперь уже мост вряд ли скоро восстановят. А длительная детонация не противоречила и версии самих украинских пропагандистов — о попадании в ангары и склады с боеприпасами.

Вот этот «праздник» в порту, обоссавшиеся нацисты, настолько трусливые, что бояться подохнуть без трусов, и назвали салютом в кавычках. Он, к слову, и сейчас грохочет.

А пафоса об истинном отношении одесситов к сросшейся с сердцем дате — Дню освобождения города от фашистских захватчиков — не будет. Не время.

P. S. Одесситов, которые пришли 10 Апреля на Аллею Славы, фотографировали при входе полицейские, также фотографировали их паспорта и проверяли содержимое телефонов на предмет контактов с «врагом».