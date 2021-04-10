День освобождения Одессы: Не судите о городе по тварям

10.04.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Когда 23 февраля нацистского убийцу Стерненко наконец-то отправили в СИЗО, люди назвали это подарком к запрещенному на Украине празднику. А я, помнится, написала, что не верю в справедливость в рамках Украины, поэтому, чтобы плюнуть одесситам в лицо, к 10 Апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков — Стерненко, скорее всего, отпустят. Так и случилось.

Стерненко не родился в Одессе, зато совершал в ней преступления, и не только уголовные, а и поощряемые оккупационной властью: глумился над одесскими политзаключенными и жертвами трагедии 2 мая, издевался над ветеранами в День Победы, устраивал провокации, чтобы нормальные люди реагировали на его выходки и тут же попадались на заметку СБУ.

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Как справедливо предположил журналист из Запорожья Павел Волков (сам больше года ни за что просидевший в СИЗО по сфабрикованному СБУ делу), можно «делать ставки, как скоро апелляция оправдает похитителя и убийцу, учитывая смягчающие в нашей стране обстоятельства — нацик и «активист». Упырь Стерненко так радовался трагедии узников совести Евгения Мефедова и Сергея Долженкова, которых несколько лет продержали за решеткой по делу 2 мая, признали невиновными и тут же посадили обратно по обвинению в попытке свержения конституционного строя путем возложения цветов к памятнику освободителям Николаева. Жаль, он не успел прочувствовать все, что прочувствовали невиновные ребята».

Таким образом цель достигнута — священный для каждого одессита праздник (а Стерненко, запомните, не одессит, а одэсэць) был изрядно подпорчен его выходом из тюрьмы под домашний арест.

Но в праздник же хочется говорить о хорошем. Я попробую. Хотя и не обещаю.

Итак, из позитивного могу упомянуть только то, что за пару недель до 10 Апреля местные власти ринулись приводить в порядок мемориалы, не позволяющие забывать о легендарной обороне Одессы, длившейся 73 дня: где ступеньку подлатают, где плиту реставрируют, ну и, понятное дело, где сами с венками потащатся, там и асфальт с шампунем помыть можно, и кустики посадить.

Но вас же, наверное, интересует не столько внешний пафос, а суть — вот как, например, система образования детям освобождение Одессы от фашистов преподнесла?

По крайне мере, об одном таком факте на своей странице в Фейсбуке рассказала бесноватая активистка Алена Балаба (такая же, как Стерненко, только пока еще никого не убила). Это она за месяц до трагических событий 2 мая сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленточку, символично анонсировав намерение нелюдей «жечь вату». А сейчас числится журналистом на сайте нардепа-«трупоеда» от ЕС Алексея Гончаренко. Для души же Балаба занята борьбой с учителями и воспитателями — вынюхивает, кто из них говорит по-русски, устраивает с помощью побратимов травлю и добивается увольнения.

Вот что она написала незадолго до праздника: «В одном из детских садиков на Молдаванке детей упорно готовят отмечать «день освобождения» Одессы — на 10 апреля малышей заставляют разучивать советские песни и весь этот «фашизм не пройдет». «Эх дороги … твой дружок в бурьяне неживой лежит» — поют детки, возвращаясь домой».

Строчку о мертвом товарище, убитом фашистами, Балаба считает слишком страшной для детской психики… И это на фоне «ще не вмерла Україна», «згинуть наші воріженьки», «плине кача», «жидів порубали, Галю врятували», «бандрiвська армiя, в бою не відступай!».

Казалось бы, бред Балабы можно вообще не воспринимать, НО! Вот, что она поведала дальше: «Кто-то из родителей таки не выдержал и написал жалобу в городское образование. Там отреагировали — «вынесли предупреждение», утренник отменили. Теперь в садике родителей песочат — кто написал кляузу?».

То есть Балабе удалось накрутить какого-то родителя-«понаеха», и вот из-за одного такого же дегенерата, теперь травят заведующую садика, а у детей отобрали праздник и инвестированную в их будущее правду. По распоряжению городского департамента образования.

И главное, что в толк никак не возьмешь, как празднование 10 Апреля на официальном уровне сочетается с отменой праздника в детском саду?

Как это сочетается с поздравлением мэра Геннадия Труханова, который говорит о «предках, навеки закрепивших за Одессой статус Города-Героя», и о том, что «приведение в порядок мест боевой славы — вопрос чести».

Как это сочетается с чествованием и раздачей пайков четырем оставшимся в живых освободителям Одессы (старшему из них 99 лет, а младшему 92). Вы же одной только отменой утренника, посвященному Дню освобождения Одессы, им в лицо плюнули. Как и остальным ветеранам, как и нам, их потомкам, как и всем нормальным людям в принципе…

И все-таки надо себя наконец заставить написать в праздник о хорошем. Так вот не судите об Одессе по одэсьцям, лицемерам и тварям. Судите об Одессе и их количестве 10 Апреля, когда, несмотря на карантин, полицаев и нацистов, они идут на Аллею Славы бесконечным потоком, старые и юные, идут семьями, идут с цветами. И их тысячи. А 9 Мая будет еще больше.