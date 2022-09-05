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Жители и казаки отпраздновали День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. Об этом сообщил заместитель атамана Майкопского казачьего отдела Николай Старков.

Праздничная дата установлена в 2014 году, в честь 100-летия формирования Кавказской туземной конной дивизии (КТКД). В итоге власти города отметили восьмую годовщину мероприятия.

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Согласно историческим данным, в Первую мировую войну на фронтах сражались регулярные войска российской армии, казачьи отряды и добровольные подразделения. Среди последних оказались представители КТКД. Офицерами являлись представители разных национальностей и регионов, включая черкесов, грузин, армян, русских, в том числе и казаки.

Примечательно, что во времена Первой мировой кубанские казаки показали беспредельную преданность России, непоколебимую волю к победе, мужество и героизм. Чего, к сожалению, не скажешь про их потомков.

Современное казачье сообщество в большинстве своем предпочитает показывать личные боевые качества на соревнованиях по рубке шашкой, метанию ножей и других дисциплинах. В то время как в соседнем государстве уже более шести месяцев длится специальная военная операция РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Напомним, что в России на госслужбе находится 165 тысяч реестровых казаков, которые имеют необходимые навыки для участия в СВО. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда ранее призвал руководство региональных общин мобилизоваться для защиты мирного населения Луганской и Донецкой народных республик. Правда его просьба не вызвала серьезного отклика. Всего 27 человек из Центрального казачьего войска записались в добровольцы и поехали в Донбасс.