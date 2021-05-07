«День Победы не имеет никакого отношения к истории» – украинская профессорша

07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинцы, которые отмечают День Победы, мыслят не рационально, а эмоциями, и приходят на этот праздник лишь за ощущением солидарности и причастности к великой стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила профессор Варшавского университета и Киево-Могилянской академии Ольга Гнатюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 мая и День Победы абсолютно не имеет никакого отношения к истории, к историческим фактам. Люди, которые ногами приходят праздновать, берут участие в этих разных практиках, они мыслят не рационально, они мыслят эмоциями и приходят на этот праздник не для того, чтобы узнать какие-то факты, в чём-то разобраться, они приходят за ощущением солидарности.

Почему такое значение имеет Победа, празднование, почему она до сих пор прибывает в поле интересов? Потому что люди хотят пережить ещё раз на этих праздничных церемониях чувство солидарности, чувство радости и причастности к великой стране, к великому, светлому, позитивному событию.

Поэтому День Победы выигрывает у праздника памяти и идеи отмечать память и примирение. Это логично. 9 мая – это не о прошлом Второй мировой войны, потому что это единственный праздник, кроме 8 марта, который остался из советских традиций. Поэтому для многих прийти на 9 мая или смотреть по телевизору, это преимущественно – ностальгия за прошлым.

Когда мы проводили опрос у людей, которые вышли праздновать и спрашивали, что для вас 9 мая и как вы раньше отмечали, то люди вспоминают парады. По описанию становится понятным, что это парады, которые были 7 октября, 1 мая, потому что по факту в советские времена парадов было всего три», – рассуждает русофобка.

«Поэтому тут разговор идёт не об истории, а о ностальгии по прошлому, по своей молодости, по советскому прошлому. Поэтому 9 мая имеет компенсаторную ценность», – подытожила «профессор».