День Победы объявили причиной войны в Донбассе

05.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В 2013 году Россия и «Партия регионов» якобы сговорились и использовали торжества, посвящённые победе в Великой Отечественной Войне, для милитаризации общества и разжигания войны в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала Института национальной памяти Украины заявил бежавший из Донбасса бывший луганчанин Михаил Вихров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До оккупации я жил в Луганске, потому собственными глазами видел, как формировался этот культ [Великой Отечественной] и как он влиял на общество. Созревание этого культа было заметно с изменением коммеморативных практик.

Я помню, как праздновали День Победы в 2000-х годах. Это был совковый, но мирный и даже в чём-то трогательный праздник. Его главными героями были старенькие ветераны, которых поздравляли, которым дарили цветы, фотографировались. А главным лейтмотивом была благодарность этим ветеранам за мирное небо над головой.

Но в конце 2000-х годов акценты начали меняться. Во время праздничных мероприятий начали появляться вооруженные люди – реконструкторы, одетые в советских солдат с бутафорским оружием, стала появляться военная техника времён Второй мировой войны. И постепенно эти ряженые стали главными героями всех торжеств, связанных с войной – Дня Победы, Дня освобождения города, и так далее. Ветераны, конечно, никуда не делись, но фокус уже был не на них.

Изменился и лейтмотив – вместо благодарности выступала мрачная боеготовность, которую очень хорошо отображает слоган «можем повторить». Своего апогею милитаризация праздников достигла как раз перед оккупацией – в 2013 году», – сказал перебежчик, вспомнив также «милитаристские» торжества и мероприятия того года.

Он подчеркнул, что с помощью Дня Победы происходило разжигание ненависти к украинским националистам.

«В городах заставляли не просто вспоминать войну, а проживать её как текущую действительность или вероятное будущее. То есть организаторы пытались создать «эффект погружения».

Этому способствовала и крепкая антифашистская риторика местной власти, которую транслировали местные СМИ, чиновники. И весь этот ряженый милитаризм происходил под флагами Партии регионов, таким образом она мобилизовала жителей Донбасса против национально-демократических сил.

Ещё во времена «Оранжевой революции» их называли «оранжевой чумой», намекая на коричневую чуму. Потом на них начали ставить клеймо бандеровцев, что в местном, донбасском, контексте означало то же самое, что и «фашист». То есть у людей формировали определённые политические рефлексы, с определённой политической целью», – добавил бывший луганчанин.

Он также выразил уверенность, что за этими «коварными планами» стояла Москва потому что в России параллельно проходила точно такая же «милитаризация» общества.

«Символом сепаратистского бунта не случайно стала георгиевская ленточка – один из атрибутов «культа Великой Отечественной войны». И Россия, и Партия регионов объявили Майдан фашистским, и людей призывали повторить подвиг дедов и дать отпор «коричневой чуме.

Потом фашистской хунтой объявили новую украинскую власть, которая установилась после революции достоинства. И вот так, с помощью культа Великой Отечественной войны происходила легитимизация сепаратизма и коллаборационизма», – резюмировал Вихров.