День Победы сделал внеочередные выборы в Молдове практически неизбежными

16.05.2019, Москва, Елена Острякова

Позиция, которую занял проевропейский молдавский блок ACUM, по отношению к празднованию Дня Победы, сделала почти невозможным создание парламентской коалиция между ACUM и пророссийской Социалистической партии.

Об этом в эфире телеканала «НТВ Молдова» президент Молдовы Игорь Додон.

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«После выборов большинство наших сторонников считало, что нужно объединяться с ACUM. После того, что происходит последние недели, а 9 мая стало последней каплей, подавляющее большинство говорит: не дай бог эти возьмут власть в Молдове. Некоторые из них это настоящие нацисты», – сказал Додон.

Напомним, что 9 мая ACUM демонстративно отмечал День Европы, его лидер Майя Санду высказалась против георгиевских лент. Она также заявила, что во Второй мировой войне для Молдовы нет победителей и проигравших.

Несмотря на острые идеологические разногласия Додон оставляет небольшой шанс на создание коалиции, хотя и оценивает вероятность внеочередных выборов в 90%.

«Если правые завтра скажут, что готовы голосовать за Гречаную спикера, то в тот же день социалисты пойдут навстречу и создадут рабочую группу. Я не вижу проблемы для социалистов проголосовать за те законы, которые хотят правые за исключением антироссийского закона Магницкого», – сказал Додон.

Внеочередные выборы в парламент отодвинут проведение местных выборов в Молдове. Это невыгодно социалистам, поскольку они рассчитывают значительно укрепить свои позиции в регионах.