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9-го мая 2024 года Болгария показала свое истинное, настоящее лицо. Праздник Победы не удалось сорвать провокаторам и местным муниципальным властям. Люди вышли на улицы Софии и других болгарских городов. Марш «Бессмертного полка» остановить не смогли и местные русофобы! Сотни граждан прошли по улицам болгарской столицы.

Среди болгарских и российских триколоров развевались и красные знамена Победы! Традиционно демонстранты несли фотографии своих близких – участников Великой битвы с германским нацизмом.

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Марш «Бессмертного полка» был запрещен муниципалитетом Софии и мэром города, мотивируя это тем, что нужно избежать столкновений с некими протестующими, желающими сноса памятника Советской армии. Десяток неонацистов, требующих окончательного демонтажа остатков мемориала, не рискнули преградить путь массовой демонстрации. Да, и местные власти спасовали перед актом убедительного волеизъявления народа.

Достойно повел себя в этот день и болгарский президент – Румен Радев. Еще утром, он вместе с вице-президентом Болгарии Илияной Йотовой возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. Не побоявшись упреков от политических оппонентов, Румен Радев лично пришел к участникам марша «Бессмертного полка», и искренне приветствовал демонстрантов. Не удивительно, что уровень популярности президента, более чем в два раза, превосходит рейтинг любого из болгарских политиков.

Марш «Бессмертного полка» прошел через всю центральную часть столицы и выдвинулся к месту, где прежде возвышался величественный памятник Советской Армии, частично снесенный проамериканскими властями столицы. Манифестантов приветствовала посол Российской Федерации, Элеонора Митрофанова.

На «неудобный» вопрос: «Болгария и Россия официально названы враждебными государствами, как же так?», она ответила прямо и искренне:

«Враждебное государство» — это политическая формулировка. Вы являетесь членом ЕС. Итак, дорогие мои, в списке врагов все кто в ЕС. Это имеет некоторые дипломатические и экономические последствия, но болгары всегда будут в наших сердцах”, – сказала Элеонора Митрофанова.

На официальном уровне, 9 мая – в Болгарии отмечают совсем другой праздник – «День Европы». Один из участников шествия очень точно высказался по этому поводу:

«Весь день возмущаюсь, что в СМИ говорят только о Дне Европы. Европа бы никогда не существовала, если бы не было Дня Победы».

Этот праздничный день дает повод еще раз осознать, что нынешняя болгарская власть и значительная часть народа Болгарии исповедуют абсолютно разные ценности и взгляды. Для очень многих болгар 9 мая – остается и теперь – днем Победы!