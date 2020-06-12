День России? День русского броска на Приштину

12.06.2020, Севастополь, Платон Беседин

12 июня – День России. Это мы знаем. Как знаем и то, что данный праздник не прижился в народном сознании. Он, собственно, априори не мог это сделать – ведь вырос из очень странного тезиса о независимости РСФСР в 1990-м году. От кого Россия тогда обосабливалась? А главное – ради чего?

И как ни пытается власть прописать 12 июня в народном сознании – не выходит. И, по всей видимости, не выйдет. Потому что как бы ни был зашлакован наш народ дурным агитпропом и глупым масскультом, он ещё не потерял нюх на настоящие даты. 9 мая – великий праздник. Пасха – великий праздник. Две вехи. А 12 июня? Это для чиновников – пусть пишут они свои отчёты. И ладно.

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Однако именно 12 июня произошло, действительно, важное с точки зрения национального самосознания событие. Духоподъёмное событие. В 2 часа ночи 12 июня 1999 года наши десантники прибыли в Приштину, а к 7 утра заняли аэропорт «Слатина».

Было мне тогда 14 лет. Жил я в Севастополе, но пребывал, ясное дело, в российском пространстве. До сих пор помню кадры, показанные «Первым каналом»: БТРы под российскими флагами мчат по дороге, а на них восседают наши десантники; и им радостно машут мирные жители, пока их родная, сербская, армия отступает.

Я лишён милитаристского пафоса – однако тогда испытал гордость. Да, именно так. Полагаю во многом потому, что устал от постоянного унижения родной страны и народа. В 90-х нас пинали и ставили в неприглядные позиции, что называется, все кому ни лень. Пьяный президент веселил иностранцев, а в его стране люди умирали от голода и безработицы, вскрывая вены и спиваясь. Отвратительное время, где из приятного – разве что пара программ на ТВ и отличная музыка.

Тогда же – 12 июня 1999 года – наши десантники показали, что мы ещё можем. Они заняли аэропорт, опередив войска НАТО. Заставили вспомнить о подвигах русских солдат разных времён – мне почему-то, помню, вспомнился Суворов. Эти парни показали, что не всё так печально в стране униженной и оскорблённой.

И да, вы бросите: всё кончилось печально. Наших десантников окружили силы НАТО. Могла грохнуть и Третья мировая: американский генерал Кларк требовал от британского генерала Джексона срочно отбить аэропорт, но тот, к счастью, не забыл дома мозги дома. Венгрия и Болгария отказали России в воздушном коридоре, и 200 человек, обосновывавшиеся в «Слатине», оказались отрезанными от своих. Оставшиеся без еды и воды, они поделили аэропорт в обмен на провизию.

Как ехидно заметила Мадлен Олбрайт: закончилось всё тем, что солдаты НАТО кормили русских, не давая им умереть с голоду. Москва это отрицала и отрицает.

В итоге Россия окончательно покинула Косово. А позднее была опубликована версия, что марш-бросок на Приштину был всего лишь хитрым планом Пентагона. Сербы не должны были массово уйти из Косова и Метохии, иначе США пришлось бы оказывать им финансовую помощь. А так сербы поверили в русских – и были обмануты.

Да, печально. И Косово, действительно, стало финальной точкой в унизительной истории ельцинской России. Дальше стоять в коленно-локтевой позиции было уже невозможно. Но, в конечном счёте, именно эта трагическая история, явившая бессилие Кремля и предательство верхами простых русских солдат, стала дном, от которого мы оттолкнулись.

Россия не превратилась в сверхдержаву, нет. Но на внешней арене с нами со временем стали считаться. Мы больше не были клоунами, веселившими публику. Нет, мы явили свою силу. И в наших нынешних успехах на внешней арене – огромная заслуга тех 200 десантников, что вопреки всему взяли под свой контроль аэропорт «Слатина».

В этом крылась не только военно-тактическая, но и, по сути, сакральная мудрость. Нечто экзистенциальное. Эти десантники стали олицетворением бердяевского тезиса о мастерах русского рывка. Да, они сделали этот рывок. Сделали его блестяще. Ради всех нас. И это тот самый случай – очень русский, – когда «пораженье от победы ты сам не должен отличать».