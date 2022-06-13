День России отметили в Молдове и Приднестровье

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Новости Украины

В странах СНГ отметили День России. В Минске праздник отмечали два дня. В субботу состоялся концерт, на котором выступили Шаман, Александр Буйнов, Олег Газманов, Елена Ваенга.

Концерт приехали посмотреть зрители из приграничных регионов России и Литвы. Он продлился на час дольше запланированного.

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«Мы сегодня отмечаем День России в столице самого близкого нам соседа и союзника. Искренне рад, что наши белорусские друзья и братья сегодня вместе с нами на этом празднике Россия всей своей многовековой историей доказала, что способна найти ответ на самые сложные вызовы, преодолеть самые суровые испытания, стать сильнее, несмотря ни на какое противодействие. Нет сомнений, что так будет всегда», – заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

В честь Дня России в Кишиневе гражданские активисты провели акцию в поддержку российско-молдавской дружбы.

Прошли по улице с флагами России и Молдовы, у посольства РФ провели короткий торжественный митинг.

Прошедшая вслед за этим акция прозападных активистов была намного малочисленней.

Они принесли картонный «гроб с Путиным».

Приднестровье также традиционно День России.

Во всех крупных городах прошли концерты и народные гуляния. Активисты молодежного движения «Обновление» развернули в центре Тирасполя российский флаг.

Также по случаю Дня России прохожим раздавали ленточки в цветах триколора, а дети получили мороженое.

«Для каждого из россиян и приднестровцев существует свой образ России. Широкая душа российского народа неотделима от образа великой державы, развитие которой было и остается предметом споров ее великих умов. Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья», – написал президент ПМР Вадим Красносельский.