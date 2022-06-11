День России отметят открытием бывшего американского ресторана

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Новый «ресторан» откроется на Пушкинской площади в Москве на месте бывшей американской точки фастфуда McDonald’s. Всего в столице возобновят работу под новым брендом 15 бургерных, по России – 200.

McDonald’s объявил о своем уходе из страны в начале марта, однако не стал увольнять персонал и разрывать договоры аренды. Это стоило компании 27 млн долларов. Еще на 100 млн пришлось списать уже закупленных продуктов. Однако на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга закусочные продолжат работу по франшизе до 2023 года.

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Спустя два месяца стало известно, что всю сеть купит один из франчайзи-партнеров McDonalds владелец компании «Клуб Отель» Александр Говор. Ранее он развивал 25 «ресторанов», а теперь приобрел еще 600 заведений. Бизнесмен уже заявил, что намерен расширить сеть до 1 тысяч точек. При этом американская компания может вернуться в ее уставной капитал в течение 15 лет.

Экономист Никита Кричевский считает, что самой большой проблемой новой сети будет набор персонала.

«Сотрудники, а это преимущественно, молодежь, разбежались кто куда. Теперь на дверях заведений красуются объявления о приеме на работу всех желающих. Ажиотажа не наблюдается. И в этой связи вспоминается горький плач о потере 62 тысяч рабочих мест. Технологический процесс запустить не сложно. Труднее восстановить работу кадровой карусели Бигмачной», – написал он.

Бургерные изменят название, но на какое – пока неизвестно. Бывшее приложение McDonalds недавно стало открываться под именем «Мой бургер». Но новые собственники пока не гарантируют, что эти слова заменят знаменитую букву «М».

Зато официально презентован новый логотип закусочной – две желтых полоски и красная точка на зеленом фоне. Это символизирует картошку фри и бургер. Эмблема подверглась критике из разных лагерей.

«Новый логотип Макдональдса чудовищный. Какие-то тёмные, безрадостные цвета, этот вот мрачный зелёный, тусклый оранжевый, который как бы картошка фри (кружок это как бы бургер). В сравнении с яркими солнечными цветами старого Мака выглядит как что-то очень унылое. Ну хорошо, вот забираете вы бизнес, но красиво можно это как-то обставить?», – написала в своем ТГ-канале скандальная телеведущая Ксания Собчак.

«Как по мне – чушь. Но! Знаете, на что похоже? На точку и два тире в азбуке Морзе. А тире-тире-точка в Морзе – это буква Г. Что означает новая компания от McDonalds на букву Г – догадайтесь сами», – пошутил белорусский тележурналист Игорь Тур.

Что касается меню, оно изменится. Не станет «Биг Мак» и Happy meal, их заменят другие бургеры и наборы. McDonald’s запретил готовить свои «классические блюда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что меню останется тем же на 95%.

«За время приостановки компания проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. Все сырье и так было отечественным, замену пришлось искать совсем точечно. Все, что нужно, уже нашли», — сказал Воробьев.

«Я думаю, там даже будут те же самые «Биг Маки», только по-другому называться. Уверен, может даже и вкуснее будет. Может быть, каких-то импортных ингредиентов будет не доставать. Ну и что, у нас есть горчица, аджика», – прокомментировал ситуацию министр финансов РФ Антон Силуанов.

Однако социологи выяснили, что половина россиян не хочет посещать McDonald’s после ребрендинга. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет».

После того, как McDonald’s прекратил работу в России, 25% их клиентов перешли на питание в KFC, 17% стали ходить в Burger King, а 4% стали готовить дома.

Месяц назад в интернете был проведен народный конкурс ребрендинга. На нем победила классическая эмблема McDonald’s перевернутая в виде буквы Z.

«А надо ли нам приветствовать возвращение всех западных компаний, ушедших из России, громко хлопнув дверью? Скажем, без Макдональдса вполне можно обойтись: ушли – скатертью дорога. Кстати, в США присутствие Макдональдс в той или стране рассматривается как показатель влияния США, а его отсутствие как ослабление этого влияния. Когда-то роль таких символов играли «Стандарт ойл» и «Кока-кола», теперь – «Макдональдс». Вряд ли нам при нынешних отношениях с США нужно наличие этого символа в России», – высказался сенатор РФ Алексей Пушков.