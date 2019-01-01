День рождения Бандеры расколол нациков надвое

02.01.2019, Киев, Игорь Петров

В центре Киева вечером первого января прошло сразу два шествия по случаю 110-й годовщины со дня рождения вождя украинских националистов Степана Бандеры.

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Первую акцию проводила партия «Свобода» совместно с «Правым сектором» и группировкой С14. Националисты с факелами начали шествие от парка Шевченко через Крещатик на Майдан.

Второе шествие организовывал «Национальный корпус» – политическое крыло нацбата «Азов», подконтрольного Арсену Авакову. Боевики в камуфляже стартовали от здания Национальной оперы.

Организаторы предпочли сделать так, чтобы маршруты двух шествий не пересеклись. Это свидетельствует о том, что украинские ультраправые расколоты и контролируются разными олигархами.

Так что периодически устраиваемые националистами возле Верховной Рады перфомансы с зачитыванием петиций с угрозами «коррумпированному режиму» вряд ли воспринимаются властью как реальная угроза.

Не менее интересно, как шествие в честь Бандеры освещалось спонсируемым Госдепом США «Радио Свобода», которое вело прямую трансляцию с акции тягнибоковцев.

Сотрудник радиостанции, не скрывая удовлетворения, сообщил, что в России «Бандерой пугают детей», умолчав, например, что не только Москва, но и европейская Варшава считает главаря ОУН-УПА военным преступником и осуждает его героизацию.

«Степан Бандера – знаковая личность в украинской истории 20 столетия. Это один из самых известных лидеров украинских националистов. И для части, собственно говоря, некоторых стран, которые неоднозначно относятся к Украине, в частности, для России, это такой себе жупел, которым фактически пугают детей, можно сказать. А роль Бандеры в украинской истории, можно сказать, определяющая, поскольку он организовал сопротивление на оккупированных в то время украинских территориях. И связанные с ним организации ОУН(б) и УПА вели войну на два фронта – и против нацистов, и против коммунистической советской власти… Бандера был убит в 1959 году в эмиграции нанятым советским киллером», – объявил ведущий.

Выкрикиваемые толпой лозунги «Москаляку на гиляку!», «Слава нации – смерть врагам»», «Украина превыше всего!» представителя «Радио Свобода» не смутили – он несколько раз подчеркнул во время трансляции, что шествие проходит «спокойно, мирно».