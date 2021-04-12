День русского добровольца в Республике Сербской возбудил прокуратуру БиГ

12.04.2021, Белград, Алексей Топоров

День русского добровольца, ежегодно отмечаемый в Республике Сербской 12 апреля, в этот раз стал поводом для действий прокуратуры Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщила «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Накануне, в преддверии сегодняшнего традиционного празднования Дня российских добровольцев в Вышеграде Республики Сербской прокуратура БиГ заявила, что «уже занимается этим событием и действующий прокурор работает над этим». В пресс -релизе ведомства заявляется, что этот вопрос был сформирован на основе заявления бошнякской организации «Женщины – жертвы войны».

День русских добровольцев отмечается в Республике Сербской в годовщину, когда в 1993 году при обороне Вышеграда погибли три русских добровольца – Константин Богословский, Владимир Софонов и Дмитрий Попов, и еще несколько русских бойцов были ранены. Памятник павшим русским добровольцам установлен на вышеградском военном кладбище Мегдан.

«Нет оснований для каких-либо действий со стороны Прокуратуры, потому что к памяти нельзя прилепить разжигание религиозной и национальной ненависти и нетерпимости, – убежден зампредседателя Народной скупщины Республики Сербской Милан Петкович. – Формирование дела является лишь продолжением углубления кризиса БиГ и разжиганием ненависти при помощи постоянных угроз фабрикования подобных дел».

Председатель Организации ветеранов Республики Сербской Миломир Савчич убежден, что действия прокуратуры БиГ носят «чисто политический характер». Он риторически спросил у работников этого учреждения, возбуждено ли дело против иностранных моджахедов, которые принимали участие в войне на стороне «мусульманской армады», совершая ужасные преступления, например, против сербов в Озрене, где они были обезглавлены.

Председатель Скупщины Организации ветеранов Восточного Нового Сараево Драгиша Тушевляк также направил сообщение в прокуратуру БиГ, в котором, среди прочего, говорится, что «сербскому народу нельзя препятствовать отмечать важные даты и события в их истории и беречь воспоминания о наших русских братьях – храбрых добровольцах».