День украинского флота: Зеленский признался в импотенции

05.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

…Салтыкову-Щедрину со своим блестящим описанием тупости держиморд и не снилось. Наверное, даже изобретательные Фагот с Бегемотом после похода в «Дом Грибоедова» и универсам обхохотались бы и задумались «Но это ж надо такое творить?». В дни Военно-морских сил (будем считать это чем-то мифическими), которые Украина отмечала на выходных, президент Зеленский прибыл в Одессу, чтобы посмотреть на затонувший танкер. Каков символизм?!

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К танкеру президента везли на катере береговой охраны, а военные в шлюпках настоятельно советовали отдыхающим не мешать передвижению президентского морского кортежа. Хотя, как это могли сделать люди на пирсах и волнорезах — загадка — ну в смокинги не облачились…

А с этим танкером, «Делфи» — давнишняя «веселуха». Он затонул у побережья Одессы еще в ноябре минувшего года. Ну а кому его поднимать? Не доблестным же украинским спасателям, которым это попросту не чем сделать (зато день ВМС отмечаем). Конечно, судовладельцу. И хоть «Делфи» шел под молдавским флагом, в самой Молдавии заявили, что не имеют к нему отношения — мол, права ходить под флагом республики «Делфи» лишен, ничего не знаем, речь идет о контрабандистах. С тех пор он так и красуется кверху брюхом в районе популярного в городе пляжа «Дельфин». Место кораблекрушения стало местом своеобразного паломничества зевак — кто только не делал на его фоне селфи. В туман зрелище даже завораживающее — как кадр из «Соляриса». Танкер прямо как свой уже, даже обзаведшийся собственной морской флорой и фауной. Люди плавают к нему, как к волнорезу, облазили его вдоль и поперек. Да вот беда: как заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, из танкера-то льется топливо, а нефтепродукты загрязняют море. Во всем этом великолепии одесситы и купаются. Пляж даже закрывали оградительными лентами, что, согласитесь, смешно — типа в сантиметре от ленты нефти уже нет?

Да, по факту случившегося создавались и правительственные комиссии, и в прокуратуре идет расследование. Непонятно только в отношении кого — ржавой консервной банки? Или контрабандисты вдруг прозреют: «Привет, мы контрабандисты, мы в международном розыске и прячемся, но вот танкер поднимать в Одессу прибудем»? Хотя сражаться с неодушевленными предметами и явлениями весьма в стиле украинской власти. Например, когда весной на Куликовом поле у Дома профсоюзов — месте массовой гибели людей 2 мая 2014 года, от сильного порыва ветра упал флагшток с украинским флагом, представители института Национальной памяти потребовали у Вселенной возбуждения уголовного дела… Вероятно, против ветра, а оперативная группа, прибывшая расследовать преступление, пафосно, с папками и лупами — ну точно, как инспектор Лестрейд, ищущий улики, обнюхала на Куликовом поле каждый сантиметр.

Вот и по танкеру — стыдоба. Очередной губернатор Одесской области Максим Куцый в очередной раз пообещал танкер к 20 июля убрать, экологическую катастрофу ликвидировать, а призрачных контрабандистов наказать. А вот Владимир Зеленский в этом его обещании, похоже, усомнился. «Это позор для страны и для Одессы, — заявил он. — Я очень прошу: до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала. 20 июля — это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. Этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность».

Так, пообщавшись с нефтяным пятном и ржавым танкером, президент и отметил День ВМС. А вот с живыми людьми, не по протоколу, общаться отказался. Дело в том, что во время осмотра затонувшего танкера к Зеленскому пытались подойти представители партии Шария с рядом насущных вопросов: когда будут привлечены к ответственности агрессивные радикалы, преследующие шариистов, кто ответит за зверское избиение в Харькове Никиты Роженко, и почему он, как гарант Конституции, никак не реагирует на правовой беспредел?

Вот только полицейские и люди вида «титушка обыкновенная» поклонников Анатолия Шария к священному телу не подпускали. Да, это вам не инаугурация с «близостью к народу», подскоками и рукопожатиями со всеми подряд — это будни и правда жизни.

А впрочем, Зеленский же сам дал понять, что власть в стране импотентная. Скажете, зато честно? Не-а — удобно. Своеобразная индульгенция. Дурацкий сетевой флешмоб «Я — мудак!» напоминает. Мол, я же мудак — с меня и взятки гладки. Стыдно, господин президент! Но, как всегда, слава Украине!