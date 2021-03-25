День воли: Реанимация Беломайдана не состоялась. Но змагары подкинули идею штабу Навального

26.03.2021, Москва, Елена Острякова

Так называемый «День воли» в Белоруссии (годовщина молозначительного события времен Гражданской войны), от которого кое-кто ждал чуть ли не возрождения Беломайдана, прошел тихо.

На центральную площадь Минска вышла в гордом одиночестве престарелая полоумная русофобка Нина Багинская.

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В остальном активности не выходили за пределы обычной оппозиционной программы выходного дня: вывешивание флагов, хождение небольшими колонами, гудение автомобилями. Фото и видео акций в поддержку Беломайдана из европейских городов и даже Москвы выглядели внушительней.

Милиции на улицах Минска было больше, чем оппозиционеров-змагаров. В точках, в которых в прошлом году были эпицентры протеста, стояла еще и спецтехника. Несмотря на малочисленность протестов, правоохранители сумели задержать 60 человек.

Однако нельзя сказать, что День Воли был серым и скучным. Главное ноу-хау протестов – салюты. Они начались после полуночи и возобновились вечером в четверг после 21.00. Фейерверки взрывались веерно по разным микрорайонам и создавали ощущение «всенародного празднования».

Таким образом, белорусские змагары утерли нос российским навальнистам, которые провалили свою акцию 14 февраля, когда предложили сторонникам посветить в небо фонариками за демократию. Тогда получилось грустно и убого.

Салюты решили проблему зрелищности видео, которое можно предъявить Западу для отчета, потому что в остальном белорусской оппозиции похвастаться нечем. Но теперь можно смело спрогнозировать, что на следующей акции навальнистов будут рваться фейерверки, поскольку российские и белорусские оппозиционеры не стесняются заимствовать друг у друга приемы.

Так, они синхронно предложили своим адептам, которые не особо выходят на улицы, активничать в интернете. Теперь белорусская оппозиция с гордостью предъявляет 700 тысяч проголосовавших за переговоры «о передаче власти» с Лукашенко на платформе «Голос». Это выдается за почти 10% населения. Такие цифры не стыдно предъявить Западу.

Кстати, зарубежные кураторы четко обозначили свою поддержку. Поздравления с важной для змагаров датой прислал Госдеп США, а Польша и Литва демонстративно вывесили перед белорусскими посольствами националистические бело-красные флаги (символика гитлеровских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны), такое же полотнище на фасаде разместил и Европарламент.