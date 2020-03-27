«День воли» в Минске закончился провалом

27.03.2020, Минск, Артем Агафонов

25 марта вся националистическая и прозападная оппозиция Белоруссии отмечает «День воли». Это у них вообще главный праздник в календаре. Повод, честно говоря, так себе. В этот день была провозглашена Белорусская Народная Республика. Для тех времен – дело обычное, каких только республик тогда на руинах Российской Империи не провозглашалось.

БНР не повезло с самого начала – к моменту провозглашения территория была оккупирована немцами и руководству «республики» не оставалось ничего иного, как писать челобитную кайзеру, которую тот проигнорировал. Позже вожди БНР сотрудничали и с Пилсудским и с Гитлером и с ЦРУ. Рада БНР существует до сих пор, базируется в США и считает себя единственным легитимным белорусским правительством.

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Настоящим государством БНР, впрочем, не была никогда – территорию не контролировала, дипломатического признания не имела, своих вооруженных сил и полиции – тоже. Словом, те же ДНР и ЛНР сейчас с гораздо большим основанием можно назвать государством, чем тот фантом 100-летней давности.

Но змагаров это не смущает, у них «День воли». Его они отмечают каждый год при любой климатической и политической погоде. Иногда – легально и с размахом, иногда – нелегально и с массовыми беспорядками.

2020 год стал первом в 21 веке, когда «День воли» практически не отмечался, если не считать селфи с бело-красно-белыми флагами БНР, которые змагары выкладывали в инстаграме. Официальная причина – коронавирус. Как только пошли первые сообщения о проникновении инфекции в Белоруссию, организаторы стали отказываться от своих планов.

Сначала это сделал оргкомитет в Гродно, а затем и организаторы обоих запланированных акций в Минске. В Минске одна из групп организаторов решила провести-таки празднование в «карантинном» формате. Без уличных митингов и концертов, а онлайн, в прямом эфире. Для этого они сняли ночной клуб, пригласили туда музыкантов и несколько «говорящих голов» и пригласили всех желающих отпраздновать, сидя дома перед своими мониторами. Но и тут ничего не вышло. Кто-то (возможно, спецслужбы, а может и нет) решил поиздеваться над фанатами БНР и отрубил им интернет. В результате вместо концерта все желающие могли в прямом эфире наблюдать его заставку. В общем, праздник националистам в этом году испортили окончательно. Видео концерта, конечно, появилось в сети, но уже утром 26 марта и особой популярностью не пользуется – к 21:00 его посмотрели лишь две с половиной тысячи человек.

Есть, впрочем, еще одна – неофициальная, но не менее важная причина отмены массовых акций. Финансовая. С недавних пор в Белоруссии организация любого, не подконтрольного властям массового мероприятия – хоть змагарского пикета, хоть «Бессмертного полка» – штука платная и недешевая. Для получения разрешения на его проведение организаторы должны оплатить услуги правоохранительных органов на охрану, размер взноса зависит от количества участников. Так вот, в этом году ни одна из групп организаторов не смогла собрать даже этой суммы, не говоря уже о расходах на рекламу, оформление и оборудование сцены и гонорары исполнителям. Поэтому, если бы коронавируса не случилось, националистам надо было бы его придумать, чтобы оправдать свой провал.

Вообще, финансовая эффективность – неплохой индикатор. Самым успешным «Днем воли» была акция 2018 года. Тогда впервые вместо лидеров оппозиционных партий организацией занялась группа молодых националистов, сделавшая ставку не на политический протест, а на зрелищность и привлекательность для обывателей. Вместо скучного митинга сделали многочасовое шоу с концертом, фудкортом, торговлей сувенирами и площадками для различных активностей. Это было ново, свежо и ярко. Конечно, пришло не 40-60 тысяч, как о том писали оппозиционные СМИ, но тысяч 8-10 там точно было. По меркам Белоруссии – очень много. В прошлом году хотели сделать что-то грандиозное на главном стадионе страны, но получилось уже гораздо скромнее, а в этом – лучше было не начинать.

Спустя 2 года становится понятным – в 2018 году люди пришли не для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, они лишь хотели посмотреть пропиаренное экзотическое шоу. Потом просто надоело.