День Защитника Отечества вернул свое настоящее значение – волонтёр

Проведение специальной военной операции вернуло изначальный смысл празднику День защитника, который мы отмечаем 23 февраля.

Такое мнение в эфире ForPost высказала военный волонтер, руководитель благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

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«Сейчас мы все находимся в таких обстоятельствах, когда наши ребята защищают Родину, защищают Республику Крым, и хочется пожелать нам, в первую очередь, ответственности и осознанности, что мы делаем и ради чего. Чтобы будущее, которое у нас начнётся после спецоперации, было основано на тех ошибках, на том опыте, который мы пережили. Чтобы мы не повторили его в следующих ситуациях. Потому что все ребята, с которыми мы общаемся, военнослужащие с огромным опытом – никто из них не любит войну, не любит боевые действия. И все мечтают о том, чтобы это закончилось. Поэтому – сил нам, уверенности. Я абсолютно уверена в победе и в том, что мы дойдём до конца. Я не знаю, как должна выглядеть победа, но в том, что наши ребята её достигнут, добьются, я не сомневаюсь».

Участие женщин в достижении победы равноценно и равнозначно, поскольку без эмоциональной связи с тылом у бойцов теряется точка ориентира, для чего и за что они сражаются, и кого защищают.

«Русская женщина сейчас проявляет себя во всех качествах, о чем говорит количество женщин, которые включились в работу в тылу, которые помогают абсолютно разными способами: варят окопные свечи, делают маскировочные сети. Каждый раз, когда я еду на передовую, девочки готовят домашнюю выпечку. Понятно, что это не основная гуманитарная помощь, которую мы везём – тепловизоры автомобили, но когда мы наполняем их вот этими ароматными подарками, это помогает, – уверена Петрусевич. – Вот эта связь между тылом и фронтом, конечно, на передовой это недостижимые вещи, которые ребята очень ценят. И в тылу для девочек очень важно вложить частицу своей заботы, внимания, переживания, любви – в то, что они делают, – У нас есть «Весточка», которую мы запустили уже по всей России – сухие супы, борщи и каши. Этот проект, который запустили в Симферополе, сейчас реализуют в 34 городах – девочки сублимируют, высушивают овощи, собирают из них настоящие супы и борщи, 5 минут в горячей воде и даже в кружке, в полевых условиях, готов настоящий вкусный борщ. Ребята очень ценят и всегда спрашивают, и ждут их».