День «защитника» в Одессе. Запугивание Путиным и переименование советских кораблей

Новости Украины

Нельзя сказать, что в «день защитников» Украины, отмечающийся с подачи кровавого кондитера Порошенко 14 октября, в Одессе стоял вселенский патриотический вой. А знаете, почему патриоты попритихли, неприличные слова в сторону России из человеческих фигур, одетых в голубое и желтое, не выстраивали, и с дронов все это великолепие не снимали?

Да потому что боятся! Памятуя, как радостно они «поздравили Путина с днем рождения» подрывом Крымского моста, и последовавшую за этим молниеносную «корректировку» энергосистемы Украины, защитники непривычно молчали в тряпочку, опасаясь, что вот сейчас, в профессиональный праздник, их уж «поздравят», так поздравят!..

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По понятным причинам всенародных гуляний не наблюдалось, но кастрюль надо было развлекать. Поэтому «великий праздник» прошел в Одессе под эгидой «Бойся Путина!». В частности, телеграм-каналы и новостные сайты массово разгоняли фейковую фразу, якобы сказанную президентом РФ.

В трактовке украинских СМИ она звучала так: «Если выяснится, что взрывчатка, которой подорвали Крымский мост, была отправлена из Одессы зерновозом, это поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров».

Все это сопровождалось авторским видением из одного темника — «Путин разбомбит Одессу!».

Речь, как нетрудно догадаться, идет о последней пресс-конференции президента РФ в Астане. Только сказал он там другое, так что – закавыченное украинскими пропагандистами высказывание — не то что было вырвано из контекста, а не существовало вовсе.

Здесь стоит привести весь диалог президента и прессы. Журналист, сославшись на ФСБ России, сказал, что «взрывное устройство, сработавшее на Крымском мосту, изначально было отправлено морем, по-видимому, грузовым кораблем из Одессы». Вопрос же его звучал так:

— Как этот факт скажется на позиции России относительного грузового судоходства из портов Украины, будем ли мы, может быть, препятствовать ему теперь? И, самое главное, что касается зерновой сделки — потому что договоренность была перевозить зерно, а не взрывные устройства — не разрушит ли этот теракт зерновую сделку?

— Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, точнее взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы. Но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос. Ответа на него пока нет, — уточнил глава Российской федерации. — Но если выяснится, что гуманитарный коридор для поставки зерна в беднейшие страны (хотя оно туда не идет, но под этим предлогом была организована эта работа) используется для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос функционирование этого коридора. Но пока таких данных у нас нет…

— Но возможный ответ России прорабатывается?

— Закроем просто, и дело с концом. Но надо сначала установить это достоверно. Такой информации у нас нет.

Согласитесь, есть разница между неоднократно подчеркнутым Путиным политкорректным «отсутствием достоверных данных» и «Путин разбомбит Одессу!». Но кастрюли уже прочитали, выводы уже сделали. Теперь дрожат-боятся вместе с защитниками, и главное, все собственными руками!

Остальные же, что называется, официальные праздничные мероприятия традиционно напоминали «похоронну ходу».

Гауляйтер Марченко и мэр Труханов возложили цветы к памятнику Шевченко (судя по всему, это будет единственный памятник, который останется в городе, не считая голодоморных истуканов) и раздали ВСУшникам почетные грамоты. Даже почему-то не было оглашения списка «здобуттей» о героической работе ПВО.

Хотя, вру — нашлось все-таки одно достижение. Им и завершу. Как сообщил в честь Дня защитника генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко, «на Одесщине начался процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией».

В частности, он похвастал, что судно «Оренбург» уже переименовано в русскую «Феодосию», а русский «Хабаровск» в русский «Мариуполь»… И краски ж на смену «вражеских» названий на «вражеские» не жаль… ДБ.

И кстати, сразу возникает вопрос, а почему в «исконно украинской» Одесской области вообще существовали корабли с русскими названиями? Впрочем, Москаленко сам на него и ответил: «Почти все наши транспортные суда получили названия еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и «выдающихся деятелей» коммунистического режима». Что в переводе на человеческий, звучит как «на воре и шапка горит». «Почти все», вдумайтесь, «почти все» у них советское, только День защитника Отечества почему-то не 23 февраля.