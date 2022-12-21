Денацифицирован выпущенный по обмену украинский террорист из Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время боев за освобождение Донбасса ликвидирован осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский нацист Геннадий Афанасьев (из группы «режиссера» Олега Сенцова) и выданный Украине по обмену в 2016 году.

О гибели Афанасьева сообщила печально известная депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она уточнила, что нацист был ликвидирован во время боев на территории ЛНР, которую стремятся повторно захватить ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Плачу. Геночка, очень больно», – написала Геращенко, отметив, что у 32-летнего нацика осталась жена и маленькая дочь. Афанасьев записался в ряды ВСУ после начала спецоперации, числился под позывным «Тор».

Как сообщал «ПолитНавигатор», уже после своего обмена Афанасьев заявлял, что «благодарит Бога, когда падают российские самолеты». Также он публично радовался трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

9 мая 2014 года Афанасьева задержали в Симферополе по обвинению в участии в организации терактов. Он признал вину и дал показания, которые легли в основу обвинений, однако спустя год отказался от них в суде.

14 июня 2016 года Афанасьев был помилованы президентом РФ Владимиром Путиным и выслан на Украину в обмен на одесских журналистов.