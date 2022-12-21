Денацифицирован выпущенный по обмену украинский террорист из Крыма

21.12.2022  18:09 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 1088
 
Денацификация, Дзен, Крым, Украина


Во время боев за освобождение Донбасса ликвидирован осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский нацист Геннадий Афанасьев (из группы «режиссера» Олега Сенцова) и выданный Украине по обмену в 2016 году.

О гибели Афанасьева сообщила печально известная депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Она уточнила, что нацист был ликвидирован во время боев на территории ЛНР, которую стремятся повторно захватить ВСУ.

Во время боев за освобождение Донбасса ликвидирован осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Плачу. Геночка, очень больно», – написала Геращенко, отметив, что у 32-летнего нацика осталась жена и маленькая дочь. Афанасьев записался в ряды ВСУ после начала спецоперации, числился под позывным «Тор».

Как сообщал «ПолитНавигатор», уже после своего обмена Афанасьев заявлял, что «благодарит Бога, когда падают российские самолеты». Также он публично радовался трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

9 мая 2014 года Афанасьева задержали в Симферополе по обвинению в участии в организации терактов. Он признал вину и дал показания, которые легли в основу обвинений, однако спустя год отказался от них в суде.

14 июня 2016 года Афанасьев был помилованы президентом РФ Владимиром Путиным и выслан на Украину в обмен на одесских журналистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть